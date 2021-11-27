Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных

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Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Власти Санкт-Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных. Об этом сообщает «Фонтанка».

В комздраве Северной столицы сообщили, что не могут сообщить точную информацию касательно того, как часто и как сильно болеют те, кто привился от коронавируса, а также сколько летальных исходов от COVID-19 среди тех, кто получил прививку от этого заболевания. И, тем более, не будет озвучена вся эта информация отдельно по каждой из вакцин от COVID-19, которые применяются в Петербурге.

При этом, как пишет «Фонтанка», такие данные могут собираться, поскольку, к примеру, вице-губернатор Олег Эргашев ранее заявил, что вакцинированные болеют реже. А это может указывать, что статистика отдельно по вакцинированных тоже ведется. Появилась информация от комздрава и касательно того, сколько людей с вакциной от COVID-19 были госпитализированы с этим заболеванием и скончались от него в период с 1 по 15 ноября.

Но в комздраве заявили «Фонтанке», что не собирают отдельную статистику по вакцинированных.

«Субъектом официального статистического учета демографических показателей в РФ является Федеральная служба государственной статистики (далее — Росстат)», — заявили в пресс-службе комздрава.

Сам же комитет собирает только оперативные данные, а не сбор информации о вакцинированных по подробным статистическим картам.

Также комздрав заявил, что не располагает данными по эффективности вакцин, поскольку эту информацию собирают Минзрав и Роспотребнадзор.

Комздрав сообщил также, что данные исследования касательно риска летального исхода при заражении COVID-19 среди вакцинированных и невакцинированных, на которые ссылался врач больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий, были взяты из анализа Федерального регистра лиц, больных СOVID-19, на начало октября 2021 года.

Также комаздрав заявил, что данные по вакцинированных, которые запросила «Фонтанка», не попадают под нормативный акт, гарантирующий п. 6 ч.1 ст. ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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