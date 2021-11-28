Тиктокер Ларсаев предложил Урганту стать губернатором Петербурга вместо Беглова

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Тиктокер Ларсаев предложил Урганту стать губернатором Петербурга вместо Беглова
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Известный блогер Виктор Ларсаев обратился к ведущему шоу «Вечерний Ургант» после эфира, где шоумен рассказал об эксперименте Смольного под названием «дворник-шеринг». Тиктокер попросил Ивана Урганта стать градоначальником Северной столицы вместо Александра Беглова.

Проблему тиктокер видит в отсутствии готовности Петербурга к уборке улиц от снега. По его словам, вместо решения данной проблемы губернатор проводит встречи с другими политиками.

«Разумеется, там они будут обсуждать уборку снега и технологию очистки дорог», – с сарказмом заметил блогер.

Из-за отсутствия качественной уборки жители Санкт-Петербурга будут лавировать между сугробов и скользить по замерзшим участкам улиц. Ларсаев иронично предположил, что проблема Беглова в его происхождении: губернатор родом из Баку, где нет снега, поэтому политик не знает, как управляться с этим явлением.

Помимо проблем с уборкой, тиктокер затронул вопрос реагентов на основе соли. Жители города на Неве не раз высказывались против таких средств для борьбы со снегом.

Ларсаев также обратил внимание на отсутствие продвижения в развитии метрополитена и призвал Урганта вернуться в родной для телеведущего Санкт-Петербург.

«В конце концов, вы приобрели большой опыт, вы долго работали в городе, где умеют строить метро. Поэтому возвращайтесь, может быть, к нам?» – призывает тиктокер.

Ранее Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу рассказал об эксперименте Смольного под названием «дворник-шеринг». Инициатива заключается в привлечении горожан к уборке заснеженных улиц за скромное денежное вознаграждение – тысячу рублей в день. 

«Шеринг-шеринг дворник, раскидай снежинки, получи за это – тысячу рублей. Шеринг-шеринг-дворник: тысячи мне мало, я в таких сугробах отморозил пах», – напел ведущий на манер известной песни Modern Talking.

По мнению Урганта, зима для Смольного снова стала «неожиданностью», а решение о старте эксперимента может быть связано с отсутствием у Северной столицы достаточного количества снегоуборочной техники.

Во время передачи ведущий в шутливой манере также оценил навыки игры Беглова на барабанах. Видео с выступлением губернатора сняли в 2020 году на открытии школы в Василеостровском районе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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