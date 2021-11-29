Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Петербурге начнут начислять в январе 2022 года

Image 16+
Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Петербурге начнут начислять в январе 2022 года
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

С января будущего года пожилые петербуржцы начнут получать компенсацию за вакцинацию против коронавируса или постоянный медотвод. Об этом официально сообщил городской комитет по социальной политике.

«В настоящее время предложение находится на рассмотрении в администрации города. Решение будет принято не позже 20 декабря», — уточнили в ведомстве.

Решается вопрос о том, что выплаты должны получать не только вакцинированные граждане. Планируется выплачивать деньги и тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или по медицинским показаниям имеет постоянный медотвод.

«Основная задача власти поступить таким образом, чтобы никто из наших пенсионеров не чувствовал себя ущемленным», — констатировали в комитете по социальной политике.

Предполагается, что получать указанные выплаты все вышеперечисленные категории граждан смогут автоматически, дабы не подвергать себя лишней опасности из-за поездок в городском транспорте и стояния в очередях. Никому не придется ходить администрацию и писать заявления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Петербурге начнут начислять в январе 2022 года

Вчера, 23:28

Массовые заторы и аварии стали следствием плохой уборки снега в Петербурге

Вчера, 20:59

Долги по зарплате в «Метрострое» привели к забастовке у здания Смольного

Вчера, 12:44

Тиктокер Ларсаев предложил Урганту стать губернатором Петербурга вместо Беглова

28-11-2021, 17:39

Журналисту Мойки78 не заплатили за участие в коммунальном эксперименте «дворник-шеринг» 

27-11-2021, 11:23

Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных

27-11-2021, 09:43

Количество заболевших COVID-19 в Петербурге растет, а меры Беглова эффекта не дают

26-11-2021, 18:54

Пациентов «ковидной» Больницы №40 кормят пловом без мяса и борщом без свеклы

26-11-2021, 18:02

Комздрав Петербурга отказался предоставить статистику по летальности среди вакцинированных

26-11-2021, 14:08

Ненужный мост за 27 млрд рублей планируют построить за счет петербуржцев

26-11-2021, 12:24

Петербуржец: «Врачи сказали, что из-за прививки от ковида я стал разносчиком вируса и заразил свою 6-летнюю дочь»

26-11-2021, 10:23

Вакцинированные петербуржцы в десять раз реже заболевают коронавирусом

25-11-2021, 23:23

Петербуржцы возмущены нехваткой препаратов и проблемами с записью на вакцинацию

25-11-2021, 22:39

В Петербурге врачи доказали безопасность вакцинации для диализных пациентов

25-11-2021, 14:13

Самостоятельная организация питания в школе № 376 выиграла в качестве у частных комбинатов

25-11-2021, 13:06

Руководство Петербурга готово разрешить публичные мероприятия, рискуя здоровьем горожан

24-11-2021, 23:18

Родители потребовали внести «Фирму Флоридан» в реестр недобросовестных поставщиков

24-11-2021, 13:22

В Петербурге проезд на общественном транспорте подорожает на 5 рублей с января 2022 года

23-11-2021, 11:58

В Роспотребнадзоре рассказали о проверке в школе №575 после массового заболевания учеников

22-11-2021, 11:46

В Петербурге сообщили об очередном отравлении школьников

21-11-2021, 14:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Тысячи людей сообщают о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19
  • 28-11-2021, 09:58

Тысячи людей сообщают о развитии аномальных опухолей после уколов вакциной против COVID-19

Вакцины от коронавируса провоцируют развитие аномальных опухолей, о чем поступают сообщения из разных уголков мира. Об этом пишет lifesitenews.com ,

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных
  • 27-11-2021, 14:23

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 в Ботсване выявили только у вакцинированных

В Ботсване у четырех путешественников был обнаружен новый штамм коронавируса - B.1.1.529 COVID-19 «Омикрон». Примечательно, что все эти люди были

Профессор Воробьев: осложнения от коронавируса в стране никто толком лечить не хочет, не может или не умеет
  • 28-11-2021, 12:23

Профессор Воробьев: осложнения от коронавируса в стране никто толком лечить не хочет, не может или не умеет

Зачастую пациенты в ковидариях умирают не от COVID-19, а от неправильного лечения осложнений и губительных условий в «красных зонах». Многих смертей

Эпидемиолог Северинов объяснил, почему новый штамм COVID-19 может вызвать катастрофу
  • 28-11-2021, 10:58

Эпидемиолог Северинов объяснил, почему новый штамм COVID-19 может вызвать катастрофу

Всемирная организация здравоохранения на экстренном совещании будет обсуждать ситуацию с новым штаммом коронавируса, который был обнаружен в Южной

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается
  • Вчера, 16:08

Профессор Воробьев: После вакцинации число заболевших коронавирусом увеличивается

Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что пока не может сказать, будут ли эффективны существующие вакцины против нового

В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой
  • 27-11-2021, 10:58

В Германии двукратную вакцинацию признали недостаточно эффективной защитой

Германия задыхается от коронавируса и сегодня эта страна стала новым эпицентром ковида в Европе. Там ежедневно выявляют большое число случаев

Новости партнеров
Новости партнеров
Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных
  • 27-11-2021, 09:43

Власти Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных

Власти Санкт-Петербурга не будут в ближайшее время озвучивать статистику по COVID-19, которая касается вакцинированных. Об этом сообщает « Фонтанка

Врач из Барнаула сообщил, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса
  • 28-11-2021, 12:23

Врач из Барнаула сообщил, что его уволили за отказ принуждать пациентов к вакцинации от коронавируса

Врач скорой помощи одной из больниц в Барнауле сообщил о том, что его отстранили от работы, а позже и уволили из-за невыполнения плана по вакцинации

Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери
  • Вчера, 09:53

Норвежский телеканал TV2: Третья мировая война стучится в европейские двери

В европейских СМИ тема безопасности на континенте все еще остается одной из главных. Звучат различные прогнозы касательно дальнейшего развития

ВОЗ: новый COVID-штамм опасен даже для вакцинированных и переболевших
  • 27-11-2021, 14:18

ВОЗ: новый COVID-штамм опасен даже для вакцинированных и переболевших

Всемирная организация здравоохранения серьезно обеспокоена появлением в мире нового штамма коронавируса B.1.1.529, которому со вчерашнего дня