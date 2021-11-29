Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Петербурге начнут начислять в январе 2022 года

С января будущего года пожилые петербуржцы начнут получать компенсацию за вакцинацию против коронавируса или постоянный медотвод. Об этом официально сообщил городской комитет по социальной политике.

«В настоящее время предложение находится на рассмотрении в администрации города. Решение будет принято не позже 20 декабря», — уточнили в ведомстве.

Решается вопрос о том, что выплаты должны получать не только вакцинированные граждане. Планируется выплачивать деньги и тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или по медицинским показаниям имеет постоянный медотвод.

«Основная задача власти поступить таким образом, чтобы никто из наших пенсионеров не чувствовал себя ущемленным», — констатировали в комитете по социальной политике.

Предполагается, что получать указанные выплаты все вышеперечисленные категории граждан смогут автоматически, дабы не подвергать себя лишней опасности из-за поездок в городском транспорте и стояния в очередях. Никому не придется ходить администрацию и писать заявления.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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