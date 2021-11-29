Долги по зарплате в «Метрострое» привели к забастовке у здания Смольного

Рабочий коллектив обанкротившегося ОАО «Метрострой» устроил акцию у Смольного. Утром 29 ноября люди потребовали участия петербургских властей в ликвидации задолженности перед 3700 сотрудниками.

Бригадир проходчиков Ринат Галиев сообщил, что лично ему должны вернуть порядка 250 тысяч рублей. При этом он получил лишь аванс за сентябрь в размере 15 тысяч и 5 тысяч в октябре. С тех пор никто из рабочих не в курсе, будут ли еще выплаты и когда именно.

«Мы никого не вызываем, ничего не кричим, как вы сами можете наблюдать. У нас есть только одно желание: чтобы нам заплатили честно заработанные деньги», — сказал Галиев корреспонденту.

Метростроевцы в 2019 году уже выходили к Смольному «в ожидании чуда». Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов на встрече с коллективом утверждал, что у города имеются большие планы по развитию метрополитена, следовательно, труд работников будет оплачиваться в полном объеме.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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