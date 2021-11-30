В Петербурге число госпитализаций пациентов с коронавирусом в четыре раза превысило количество выписок

За минувшие сутки в городские больницы Петербурга поступили 249 пациентов с коронавирусом. При этом выписались всего 60 человек. Таковы цифры, представленные в ежедневной эпидемиологической справке Смольного от 30 ноября.

Сейчас в городских стационарах лечатся 6 009 пациентов с ковидом и пневмониями. 584 пациента из этого числа переносят болезнь в тяжелой форме, они находятся в реанимации, 274 подключены к аппаратам ИВЛ. Число жителей Петербурга, которые лечатся в больницах, уменьшилось на 121 человека. Сейчас 29 877 человек лечатся от коронавируса дома.

Полный курс вакцинации за прошедший день прошли 5 595 жителей города. Всего в Северной столице полностью привились 2 млн 214 тысяч 540 человек.

Ранее сообщалось, что в разгар пандемии в Петербурге сокращают число палат для больных коронавирусом. Так, основной корпус госпиталя ветеранов войн вновь принимает плановых и экстренных пациентов.

Добавим, что в Петербурге развернуто 8 149 коек для больных с ковидом и пневмониями, из них свободны 44,95 %.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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