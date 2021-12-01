Петербургские дорожники закатывают асфальт под снежные сугробы

На фоне обильного снегопада в Петербурге вдруг активизировались дорожники. Нарушая технологию, они кладут асфальт прямо в снег, грязь и воду. Не исключено, что это делается с расчетом на скорый повторный ремонт, который потребует новых вложений бюджетных денег.

В ночь на 30 ноября в Петербурге выпала треть месячной нормы осадков. Снегопад продолжается и 1 декабря. В таких условиях работы по замене асфальта принято останавливать. Однако петербургским дорожникам непогода не помеха. Как сообщает «Мегаполис» , недалеко от метро «Проспект Большевиков» рабочие кладут снег асфальт прямо в снег. Таким же образом вчера «ремонтировали» дорогу на Ленинском проспекте. Видео укладки асфальта в мокрую жижу на пересечении Рыбацкого и проспекта Обуховской Обороны выкладывала «Ротонда».

Работы по замене асфальта в зимний период проводить можно. Но только при определенных условиях: температура воздуха должна быть не ниже -10 градусов, при этом объем осадков не должен превышать 5 мм. Кроме того, место укладки необходимо предварительно очистить от снега, льда, грязи и просушить терморазогревателем.

По фотографиям и видео в СМИ можно сделать вывод, что петербургские дорожники скорее всего работают с нарушением технологии. Отремонтированный таким образом участок дороги в скором времени потребует повторного ремонта. И на него будут выделены деньги из городского бюджета.

По словам губернатора Александра Беглова, 72% дорог Петербурга качественно отремонтированы и соответствуют нормативам. Однако это заявление выглядит спорным на фоне того, что Петербург входит в тройку лидеров среди всех регионов РФ по количеству «убитых дорог» .

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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