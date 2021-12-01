Политолог Карасев назвал «некомпетентной» работу Смольного в ситуации со снежным коллапсом 

Работу коммунальных служб во время снежной бури в Санкт-Петербурге нельзя назвать эффективной. Неспособность справиться с последствиями циклона «Бенедикт» говорит о неподготовленности Смольного к зимнему сезону. Таким мнением поделился политолог Владимир Карасев.

Санкт-Петербург оказался во власти циклона «Бенедикт». За несколько дней в городе выпала треть месячной нормы осадков. Петербуржцы столкнулись с трудностями в ночь с 29 на 30 ноября – аварии, первые травмы и 10-бальные пробки показали неподготовленность администрации губернатора Александра Беглова к зиме.

Ситуация не поменялась и 1 декабря. Горожане жалуются на пробки, безалаберно почищенные дороги, из-за чего участились опоздания на работу.

«Каждый год одно и то же. Каждый год зима наступает для питерских чиновников неожиданно. Страдают водители, страдают пешеходы. Плохая работа коммунальных служб во время снежного коллапса в Санкт-Петербурге говорит о некомпетентности городских властей», - бескомпромиссно высказался Карасев.

Политолог также отметил, что подобные городские проблемы ведут к росту социального напряжения. Для жителей Северной столицы всегда был важен внешний вид города. Петербуржцы хотят ощущать заботу о себе, находиться в комфорте, несмотря на суровые зимние условия. Вместо этого горожане столкнулись с безразличным отношением властей к своим проблемам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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