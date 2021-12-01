Политолог Карасев назвал «некомпетентной» работу Смольного в ситуации со снежным коллапсом 

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Политолог Карасев назвал «некомпетентной» работу Смольного в ситуации со снежным коллапсом 
Санкт-Петербург
Фото: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Работу коммунальных служб во время снежной бури в Санкт-Петербурге нельзя назвать эффективной. Неспособность справиться с последствиями циклона «Бенедикт» говорит о неподготовленности Смольного к зимнему сезону. Таким мнением поделился политолог Владимир Карасев. 

Санкт-Петербург оказался во власти циклона «Бенедикт». За несколько дней в городе выпала треть месячной нормы осадков. Петербуржцы столкнулись с трудностями в ночь с 29 на 30 ноября – аварии, первые травмы и 10-бальные пробки показали неподготовленность администрации губернатора Александра Беглова к зиме. 

Ситуация не поменялась и 1 декабря. Горожане жалуются на пробки, безалаберно почищенные дороги, из-за чего участились опоздания на работу. 

«Каждый год одно и то же. Каждый год зима наступает для питерских чиновников неожиданно. Страдают водители, страдают пешеходы. Плохая работа коммунальных служб во время снежного коллапса в Санкт-Петербурге говорит о некомпетентности городских властей», - бескомпромиссно высказался Карасев. 

Политолог также отметил, что подобные городские проблемы ведут к росту социального напряжения. Для жителей Северной столицы всегда был важен внешний вид города. Петербуржцы хотят ощущать заботу о себе, находиться в комфорте, несмотря на суровые зимние условия. Вместо этого горожане столкнулись с безразличным отношением властей к своим проблемам.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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