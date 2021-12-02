В Санкт-Петербурге задержали менеджера финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова

Очередная мошенническая организация была обнаружена в Санкт-Петербурге — 31-летний Алексей Голубев, основатель финансовой пирамиды QBF, был привлечен по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Примечательно, что одним из вкладчиков организации оказалась светская львица и экс-балерина Анастасия Волочкова, передает «Коммерсантъ».

Ведущие менеджеры финансовой пирамиды в лице Алексея Голубева, Владимира Пахомова и соучредитель компании Зелимхан Мунаев были задержаны по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. По некоторым данным, в число обманутых вкладчиков мошеннической организации попало не менее 500 человек – в том числе руководители различного уровня, министры и другие представители VIP-вкладчиков.

Указывается, что 45-летняя танцовщица и актриса Анастасия Волочкова также стала жертвой обмана, потеряв на вкладе в финансовую пирамиду QBF около 2 миллионов рублей. Данная организация заманивала клиентов возможностью заработать на инвестировании порядка 20% от суммы вклада — причем в первые недели средства действительно поступали на счета пользователей. Однако дивиденды начислялись только за счет средств последующих вкладчиков, а ежемесячные и ежеквартальные отчеты о финансовых счетах пользователей, которые рассылались им на электронную почту, были вымышленными.

Следователи отмечают, что доход финансовой пирамиды составил не менее 7 миллиардов рублей, которые были предоставлены обманутыми вкладчиками. При этом главный обвиняемый, в лице сооснователя Романа Шпакова, до сих пор находится в международном розыске.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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