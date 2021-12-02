В Санкт-Петербурге задержали менеджера финансовой пирамиды QBF, в которую вкладывалась Волочкова

Профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев заявил, что пока не может сказать, будут ли эффективны существующие вакцины против нового
Сейчас, когда по миру начинает свое шествие новый штамм коронавируса омикрон, многие отечественные эксперты заявляют, что российские вакцины могут
В России разрешили вакцинацию подростков 12–17 лет, поэтому несовершеннолетних начнут прививать уже в следующем месяце. Минздрав зарегистрировал
Сообщество британских и корейских ученых определило интервал в вакцинациях, который увеличивает риски смертности от коронавируса. По словам
Всемирный банк порекомендовал России ускорить темпы охвата населения прививками. Тем более что с технической точки зрения у страны для этого имеется
С января будущего года пожилые петербуржцы начнут получать компенсацию за вакцинацию против коронавируса или постоянный медотвод. Об этом официально
Многие россияне отечественные вакцины от коронавируса называют скрытными, так как в открытом доступе информация о реальных побочных эффектах, с
Поскольку в мире начал распространяться новый омикрон-штамм коронавируса, который существенно отличается, правильно будет сократить сроки
С января 2022 года в Петербурге пожилым горожанам начнут начислять выплаты за вакцинацию против коронавируса. Также получать выплаты будут те пожилые
Доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов был потрясен инициативой устраивать оффлайн-экскурсии и онлайн-туры в «красные зоны»
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