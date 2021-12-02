Санкт-Петербург вышел на плато по распространению коронавируса COVID-19

В Петербурге сообщили, что город вышел на плато по распространению коронавируса. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает ТАСС . Он подчеркнул, что данные выводы основаны на базе данных статистики, с учетом не только количества зарегистрированных случаев, но и ряда других показателей.

«Мы мониторим и число выполняемых, и число положительных ПЦР-тестов. Я сейчас говорю о том, что мы вышли на некое плато. Вполне допускаю, что этот уровень, который мы видим сегодня, сохранится весь осенне-зимний сезон», - сказал Лисовец.

Также он сообщил, что в Петербурге показатель вакцинации от COVID-19 остается выше среднего по стране. Сейчас ежедневно вакцинируется около 17 тыс. человек. Хотя в середине ноября этот показатель был на уровне 20 тыс., тем не менее даже нынешние темпы вакцинации позволяют надеяться, что вскоре будет сформирована необходимая иммунная прослойка.

Отметим: в Петербурге сейчас стационарно лечатся от коронавируса свыше 5,8 тыс. человек и более 28,9 проходят лечение амбулаторно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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