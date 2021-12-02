Вместо ликвидации пробки Московское шоссе оборудовали пунктами обогрева

Водители, застрявшие на Московском шоссе, провели в пробке всю ночь. Несмотря на отчёт об «урегулировании ситуации», жители города уже вторые сутки не могут добраться домой и до работы.

1 декабря из-за плохой работы коммунальных служб продвигаться по дорогам стало практически невозможно. Особенно сложная ситуация наблюдалась в районе Шушар. На трассе сотрудники МЧС организовали для петербуржцев пункты обогрева.

После внеплановой комиссии по ЧС, к полудню чиновники сообщили об урегулировании ситуации. Позднее появилось видео, где показана работа спецтехники. Члены администрации при этом советовали горожанам планировать маршрут заранее.

Усилия чиновников не дали результатов. В официальной группе Пушкинского района петербуржцы сообщают, что до сих пор стоят в пробке на трассе. Снег всё ещё лежит на дорогах, некоторым людям приходится идти пешком. Между тем Смольный и губернатор Александр Беглов ранее рапортовали о готовности города к экстремальным осадкам.

За ночь ситуация не изменилась – утро 2 декабря автолюбители встретили на Московском шоссе. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», движение затруднено в обе стороны. Причиной снежного коллапса стал циклон «Бенедикт». Несмотря на заверения о готовности дополнительной спецтехники, коммунальщики города не справляются с уборкой городских дорог.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей