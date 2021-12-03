Флешмоб «Уехал в Комарово» стал ответом Смольному на некачественную уборку снега

Петербуржцы стали массово участвовать в новом флешмобе «Уехал в Комарово», чтобы обратить внимание Смольного на проблему некачественной уборки снега.

Все участники акции снимают видео со снегоуборочным инвентарем в руках на фоне достопримечательностей Санкт-Петербурга. Ролики подписаны хэштегами #уберироднойгород #зимавспб и другими с соответствующей тематикой. Таким образом горожане хотят подтолкнуть администрацию Александра Беглова к решению насущной проблемы.

Все видео горожане сопровождают песней Игоря Скляра «Комарово». Поселок с одноименным названием – место, где любят отдыхать знаменитые артисты, бизнесмены и деятели культуры. Там же расположена резиденция губернатора Александра Беглова.

Музыкальное сопровождение выбрали неслучайно. Ранее журналисты «Комсомольской правды» попросили прокомментировать ситуацию с уборкой снега Евгения Пригожина.

«Сегодня 2 декабря, и на ум приходит петербургская классика – «на недельку до второго я уеду в Комарово». А значит, с 3 декабря, могу с уверенностью сказать, город будет вылизан как у кота миска», – ответил петербургский бизнесмен.

3 декабря коммунальные службы так и не расчистили снег, поэтому горожанам пришлось заниматься уборкой самостоятельно. Своими «тиктоками» жители Северной столицы призывают Александра Беглова скорее вернуться с «каникул» и заняться решением насущных городских проблем.

По результатам опроса, недавно проведенного активистами движения «Маяк», одним из наиболее популярных пожеланий Петербургу от его жителей стал новый губернатор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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