С 30 ноября Санкт-Петербург борется с последствиями снегопада. Эксперты склонны к выводу, что Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не справляется. В качестве примера приводят случай, когда на Московском шоссе появилась многокилометровая пробка.

Издание «Деловой Петербург» побеседовало с руководителем аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анной Климентовой. Она заявила, что пришедший с циклоном «Бенедикт» снегопад стал испытанием для коммунальных служб. По ее словам, большое количество осадков подразумевает вывод большого количества техники, что затрудняет движение на дорогах.

Климентова заявила, что у Петербурга в отличие от Москвы нет возможности взять на баланс еще 3,5 тысячи единиц техники. В то же время выход, по ее словам, есть – закупать не дорогостоящую специализированную технику, а подвесное оборудование и брать в аренду машины у частных компаний.

«В случае залпового снегопада строители передают трактор или КамАЗ, в течение часа на него навешивается оборудование и появляется дополнительная техника», — объяснила она.

Городской комитет по благоустройству пользовался этим способом. По версии СМИ, последний раз парк обновлялся в 2019 году. Сейчас в нем более трех тысяч единиц техники, но всю ее никогда не выводили на улицу. С 30 ноября в смену выходило не более 1200 машин.

Политолог Александр Конфисахор считает, что чиновники отказываются брать на себя ответственность. Он заявил, что губернатор Беглов и другие ответственные лица Смольного не сделали ни одного внятного заявления по коллапсу на Московском шоссе и не успокоили граждан.

Эксперт также раскритиковал проект «дворник-шеринг», подразумевающий привлечение к уборке улиц рядовых петербуржцев. По его словам, этим должны заниматься люди с соответствующей квалификацией. Специалист считает, что теперь у власти появилась отговорка, что они предлагали плату, но горожане отказались убирать придомовую территорию даже за деньги. С ним полностью согласилась Климентова.

«Нужно предугадать, рассчитать, сориентироваться. В кабине КДМ сейчас столько всяких кнопок, столько систем управления. Человек, который приходит на низкую зарплату, иногда просто не в состоянии разобраться», — подчеркнула она.

Конфисахор не считает, что Беглов рискует потерять высокую должность. По его словам, чиновники живут в «своем мире» и не замечают проблем. Впрочем, политолог Владимир Карасев предполагает , что вскоре главу Смольного ждет неприятный разговор с федеральным центром.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей