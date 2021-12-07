Врач Шеляпин из Петербурга предложил изменить отношение к использованию медотводов борьбы с коронавирусом COVID-19

Врач общей практики Борис Шеляпин рассказал о том, что важно изменить подход к вакцинации от коронавируса и использованию медтводов.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург » он затронул тему медотводов, поскольку, как известно, не все могут вакцинироваться от коронавируса из-за определенных проблем со здоровьем.

Шеляпин подчеркнул, что нельзя делать прививку от коронавируса практически тем же группам пациентов, для которых запрещены и другие виды вакцинации. Это люди с тяжелыми аллергиями, острыми заболеваниями и те, у кого началось обострение хронических болезней. Также некоторые специалисты рекомендуют не вакцинироваться беременным женщинам в первый триместр срока и кормящим матерям, если нет высокого риска заражения.

Важно объяснять пациентам, для чего необходима вакцинация и как работают вакцины.

«Я бы предложил изменить способ мышления, когда мы говорим о медотводах. Я предлагаю сравнивать, что будет, если я заболею/привьюсь – сравнивать риски. При таких альтернативах болезнь страшнее гораздо. На своей практике, когда я вижу пациентов, которые заболели, если они болеют не в легкой форме, у них у всех появляются мысли – зря я не прививался», – сказал врач.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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