Новость встретили с недоумением: чиновники Калининского района о задержании Громова

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Сообщения о задержании экс-главы администрации Калининского района Петербурга Ивана Громова потрясли его коллег. Он ушел в отставку накануне, 6 декабря.

Следователи допрашивают Громова на предмет мошенничества, сообщает «Фонтанка». Его подозревают в хищении 250 млн рублей. Есть версия, что правоохранители интересуются деятельностью чиновника на посту главы комитета информатизации и связи в Смольном.

В администрации Калининского района недоумевают по поводу задержания Громова, «как и везде в городе». Сотрудники не стали делиться подробностями об увольнении управленца, но отправили за этой информацией в комитет госслужбы и кадровой политики Смольного.

Иван Громов был назначен на должность главы Калининского района 12 ноября, но проработал там менее месяца. Прежде он руководил Петроградским районом Северной столицы. 

Задержанный экс-глава Калининского района критически высказывался в адрес горадминистрации и губернатора Александра Беглова. В частности, о подходе властей Петербурга к уборке снега. Вместе с тем, градоначальник Северной столицы, по данным ряда источников, мог опасаться связей Громова с экс-спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым.

Эта история напоминает увольнение и арест экс-главы Управления соцпитания Алексея Барабанщикова. Он также позволял себе критиковать Смольный и нынешнего губернатора города.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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