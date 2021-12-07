Новость встретили с недоумением: чиновники Калининского района о задержании Громова

Доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что известные производители вакцин устроили настоящий диктат, настаивая на тройной вакцинации,
Российская статистика указывает только на благоприятные исходы после вакцинации, когда в других странах фиксируются осложнения и случаи смерти. Так,
В России готовятся к вакцинации подростков от коронавируса. Предполагается, что мальчиков и девочек старше 12 лет начнут прививать в ближайшее время.
Российский ученый Игорь Гундаров сообщил о недостоверности данных касательно эпидемиологической ситуации в стране. По мнению ученого, старт
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге считает обязательную вакцинацию крайней мерой борьбы с новой
Анча Баранова, доктор биологических наук, представляющая Школу системной биологии Университета Джорджа Мейсона, рассказала, почему вакцины от
Гражданам России, которые получают пенсии и зарплаты, экономисты страны советуют с 7 декабря готовиться к снижению выплат. Об этом пишет издание
Среди полностью привитых от коронавируса жителей Удмуртии 1995 человек все же заболели COVID-19. Об этом проинформировала пресс-служба регионального
Эпидемиолог Антон Барчук в интервью изданию «Росбалт» (включено Минюстом в реестр СМИ, являющихся иноагентами или выполняющих функции иноагентов, -
Кардиолог, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили уверен, что при правильном и своевременном лечении коронавируса можно добиться снижения
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