Перед задержанием Громов резко критиковал работу Смольного

В Сеть выложили докладную записку бывшего главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова. В ней он назвал причины снежного коллапса в городе. По мнению экспертов, именно принципиальная позиция Громова, идущая вразрез с риторикой Смольного, стала причиной его увольнения и уголовного преследования.

В понедельник, 6 декабря, губернатор Александр Беглов отправил в отставку Ивана Громова, проработавшего в должности главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга менее месяца. Причина - плохая организация работ по уборке снега. 7 декабря экс-чиновника задержали по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

Некоторые СМИ и ТГ-каналы предполагают, что причиной увольнения и уголовного преследования Громова является его критика в адрес Смольного по поводу нехватки спецтехники и рабочей силы для оперативной уборки снега. Доказательством этому может служить докладная записка Громова, направленная им в комитет по благоустройству, считает телеграм-канал «Площадь Восстания». В ней говорится, что снежный коллапс стал следствием ненадлежащей подготовки города к зиме.

Также Громов отметил, что проект Смольного «Снежный помощник» не способен компенсировать нехватку рабочих рук для уборки снега и наледи на территории Калининского района и попросил городское руководство оказать помощь в ликвидации последствий обильных снегопадов.

В то же время губернатор Беглов не раз заявлял, что город обеспечен всем необходимым для успешной борьбы со снегом. Возможно, это разногласие между позициями чиновника и Смольного стало причиной его увольнения и задержания. Судя по сообщениям СМИ, уголовные эпизоды, вменяемые Громову, касаются и его работы в должности главы Комитета информатизации и связи, которую он занимал в 2012-2016 годах.

Напомним, СМИ называли политически мотивированным и уголовное дело в отношении Алексея Барабанщикова, ранее возглавлявшего Управление социального питания Санкт-Петербурга. Экс-глава УСП в одном из интервью заявил о коррупции на рынке социального питания Петербурга и резко раскритиковал позицию Смольного по этому вопросу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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