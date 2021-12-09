Беглов сообщил об успехах в борьбе с коронавирусом, которые противоречат статистике

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Беглов сообщил об успехах в борьбе с коронавирусом, которые противоречат статистике
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об успехах города в борьбе с пандемией. Впрочем, его оптимистичные заявления прозвучали на фоне установленного в Северной столице антирекорда по смертности.

В городе на Неве стартовала Международная конференция по борьбе с коронавирусом. Участники, собравшиеся в Президентской библиотеке имени Ельцина, заслушали выступление губернатора Александра Беглова. Градоначальник отчитался об успехах, которые противоречат статистическим данным.

«Совместная работа органов государственной власти, местного самоуправления, ученых, врачей дала соответствующий результат, и мы научились жить в новой нормальности», – Беглов попытался позитивно оценить ситуацию, выступая перед участниками съезда.

Между тем, эпидемиологическая ситуация в Петербурге, судя по статистическим сводкам, складывается не лучшим образом. Вторая столица на текущий момент входит в тройку городов с самым большим числом выявленных новых случаев COVID-19. Был даже установлен антирекорд: 3 ноября выявлено 3269 новых пациента с коронавирусной инфекцией, что достигает московских показателей. Сейчас показатели немного изменились в меньшую сторону, но ситуация все равно остается критической, коронавирус продолжает выбирать новых жертв.

Неутешительным образом выглядит и статистика смертности, здесь Петербург даже не единожды обходил российскую столицу. На фоне подобных тревожных данных Беглов говорит о том, что в Петербурге можно смело проводить самые разные мероприятия от региональных до федеральных, тогда как статистика неумолимо утверждает обратное.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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