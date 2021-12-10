Эксперты попытались предсказать будущее строительной индустрии Санкт-Петербурга

По их мнению, через полтора – два десятилетия популярность приобретут небольшие студии-трансформеры и «умные» загородные дома с функциями офиса на удаленке.

Наука не стоит на месте и постоянно создает новые технические средства с неким «интеллектом»: говорящие колонки, роботы-пылесосы и так далее. Созданы даже целые «умные» дома. Правда, они очень дорогие и не достаточно надежные.

Однако, по предположениям экспертов, лет через десять «умный» дом станет обычным, даже стандартным, объектом недвижимости.

Компания «Старт девелопмент» заявила о своих амбициозных планах создания целого «умного» города. Управление его инфраструктурой будет осуществляться посредством сквозных технологий, позволяющих добиться значительной экономии ресурсов от уровня домохозяйства до общегородских структур.

Что касается структурных элементов будущих «умных» городов, то это будут, скорее всего, небольшие студии-трансформеры для людей с ограниченными финансовыми возможностями и умные дома-офисы в загородных районах с развитой инфраструктурой для покупателей побогаче.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей