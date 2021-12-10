Эксперты попытались предсказать будущее строительной индустрии Санкт-Петербурга

В России готовятся к вакцинации подростков от коронавируса. Предполагается, что мальчиков и девочек старше 12 лет начнут прививать в ближайшее время.
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, один из самых известных противников вакцинации в России, уже пару недель, как «раскатывает» западные
Медики предупреждают об опасном осложнении после вакцинации, которое хоть и редко, но все же встречается. Об этом сообщает издание «Доктор Питер» .
Германский вирусолог Санда Кизек заявила о том, что вакцинация не защищает от нового штамма коронавируса, получившего название «омикрон». Об этом она
Руководитель медицинского холдинга, психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов высказал мнение о том, что система медотводов должна быть доступна для
В Екатеринбурге от коронавируса умерла девушка, которой еще и 30 лет не было. Она в категорической форме не хотела прививаться, а когда заболела -
Болгарское издание «Труд» дало прогноз на будущее ныне существующих стран. По мнению автора публикации Румяны Генадиевой, часть современных
Врач общей практики Борис Шеляпин рассказал о том, что важно изменить подход к вакцинации от коронавируса и использованию медтводов. В эфире
Невакцинированные россияне не должны покидать страну. Такую точку зрения высказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии
В Сеть выложили докладную записку бывшего главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова. В ней он назвал причины снежного
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