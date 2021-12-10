Коммунальщики пытаются победить «хребет Беглова»

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Коммунальщики пытаются победить «хребет Беглова»
Санкт-Петербург
Фото: t.me/Megapolisonline

В Смольном отреагировали на сообщения о снежных завалах вдоль Петроградской набережной после нескольких публикаций в СМИ, обозвавших насыпь «хребтом Беглова». В пятницу утром рядом с огромным сугробом очевидцы заметили несколько самосвалов и погрузчик: судя по всему, коммунальщики спешат избавиться от сваленной кучи снега с «говорящим» названием.

На огромные барханы из снега вперемешку с грязью петербуржцы пожаловались 9 ноября, обозвав их «хребтом Беглова». Уже следующим утром коммунальщики приехали на уборку. В то же время безымянные сугробы не убирают в Петербурге неделю. 

Куда будет вывезен снег с Петроградской стороны – неизвестно. Не исключено, что его направят на ближайшие снегоплавильни. Которые, по данным СМИ, сейчас перегружены и не справляются с переработкой поступающего снега. 

Отметим, что в начале ноября губернатор Санкт-Петербурга передал Красноярску две передвижные снегоплавильные установки, способные перерабатывать до 200 тонн снега в час.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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