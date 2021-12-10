Коммунальщики пытаются победить «хребет Беглова»

Медики предупреждают об опасном осложнении после вакцинации, которое хоть и редко, но все же встречается. Об этом сообщает издание «Доктор Питер» .
Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов, один из самых известных противников вакцинации в России, уже пару недель, как «раскатывает» западные
Германский вирусолог Санда Кизек заявила о том, что вакцинация не защищает от нового штамма коронавируса, получившего название «омикрон». Об этом она
В Екатеринбурге от коронавируса умерла девушка, которой еще и 30 лет не было. Она в категорической форме не хотела прививаться, а когда заболела -
Болгарское издание «Труд» дало прогноз на будущее ныне существующих стран. По мнению автора публикации Румяны Генадиевой, часть современных
Новый министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (СДПГ) во время выступления в эфире телеканала ZDF заявил, что для защиты от нового штамма
Невакцинированные россияне не должны покидать страну. Такую точку зрения высказал завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии
В Сеть выложили докладную записку бывшего главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова. В ней он назвал причины снежного
В Петербурге на Суздальском проспекте на тротуаре близ детского сада неизвестный налетел на молодую мать Марину Мальцеву, избил ее, нанеся удары по
В США могут предпринять новые меры в случае, если Россия пойдет на эскалацию ситуации. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности
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