Мощный складской девелопер Radius Group подбирает себе площадки на территории Санкт-Петербурга

Специалисты компании разыскивают земельные участки с необходимой инфраструктурой или возможностью ее создания для размещения складских помещений.

Менеджмент Radius Group запланировал выход на рынок Северной столицы к 2022 году. Уже подобран ряд локаций в северной и южной частях Санкт-Петербурга, на данный момент их изучают.

По словам Захара Валькова, исполнительного директора компании, Radius Group ставит перед собой задачу обеспечения каждого из своих основных арендаторов, с которыми на протяжении многих лет поддерживает партнерские отношения в Москве, инфраструктурой высокого качества. Такую же политику планируется проводить и в Санкт-Петербурге.

Вход на рынок Северной столицы этого крупного оператора происходит по причине значительного превышения спроса в городе на складские помещения над предложением таковых. Такое положение сформировалось благодаря всплеску интереса к дополнительной логистической инфраструктуры со стороны компаний, занимающихся розничной торговлей и электронной коммерцией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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