Российские математики вновь подняли тему осужденного аспиранта МГУ Азата Мифтахова

С обращением к исполнительному комитету международного математического союза обратились десятки российских математиков с просьбой отложить математический конгресс, проведение которого в следующем году планировалось в Санкт-Петербурге.

Подписавшиеся под обращением ученые заявляют, что рады проведению конгресса именно на территории Российской Федерации, однако, указывают на то, что аспирант МГУ Азат Мифтахов не сможет в нем поучаствовать. Кроме того, они высказывают мнение о том, что преследование их коллеги, возможно, политически мотивировано.

Конгресс математиков запланирован на лето 2022 года и проходить он должен на территории Санкт-Петербурга.

Что касается самого Азата Мифтахова, то его имя связывают с анархистским движением «Народная самооборона». А уголовное производство против аспиранта открыли в связи с находкой невзорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе, что под Москвой. Помимо математика-анархиста были задержаны еще 11 человек, но все они вскоре оказались на свободе, а Мифтахов получил 6 лет колонии. Правда, заявил, что признательные показания полицейские получали при помощи пытки шуруповертом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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