Глава Жилкома Петербурга предложил ввести новый мониторинг уборки снега вместо закупки спецтехники 

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Глава Жилкома Петербурга предложил ввести новый мониторинг уборки снега вместо закупки спецтехники 
Санкт-Петербург
Фото: pixabay.com

Глава Жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов предложил запустить еще одну систему контроля за уборкой снега. При этом в Смольном уже есть мониторинг, запушенный этой осенью. Однако, как показал первые снегопады, система оказалась неэффективной. 

После очередной проверки состояния улиц после снегопадов и признания некачественной уборки снега, Зотов предложил разработать новую систему мониторинга. По его мнению, это решит проблемы города, которые возникли из-за снежного коллапса.

«Думаю, нужно внедрить систему ведомственного контроля в жилищную сферу. Управляющие организации будут в единой системе отчитываться о выполненных работах по очистке крыш и дворов от снега и наледи. Мы сможем видеть и анализировать реальную картину», - заявил Зотов.

Следует отметить, что подобная система контроля уже есть в Северной столице. Губернатор Александр Беглов заявил о ее готовности еще в октябре. Однако качество уборки городских улиц свидетельствует о ее неэффективности. 

Кроме того, реализация инициативы Зотова ударит по бюджету. Тем временем в городе не хватает средств на приобретение достаточного количество спецтехники для борьбы с последствиями снегопада.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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