Глава Жилкома Петербурга предложил ввести новый мониторинг уборки снега вместо закупки спецтехники 

В 2015 году пятеро американских врачей обнаружили в различных вакцинах раковые ферменты. Медики утверждали, что в препараты намеренно был введен
В США заявили о том, что штамм «омикрон» чаще поражает людей, которые прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет
В Волгоградской области зарегистрировано не менее пяти летальных исходов после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает издание «v1.ru». Но в
Пандемия коронавируса продолжается и это разрушает экономики многих стран мира, а штамм «омикрон» лишь ухудшил ситуацию. В ЮАР, где и выявили
В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения - более 90% взрослых людей, резко выросла смертность. Нынешний уровень смертности намного превышает
Эпидемиологическая ситуация в нашей стране все еще сложная, хотя данная ковид-волна и пошла на спад. В России много непривитых граждан, которые на
В возрастной категории до 18 лет чаще всего коронавирусом заражаются подростки и младенцы до года. Об этом заявил Юрий Лобзин, директор ФГБУ «Детский
Чиновников следует отделить от врачей и лечебного процесса. Медики же должны получить автономность и независимость в принятии решения, это будет
Член-корреспондент российской академии наук Александр Хохлов из Ярославля считает, что из-за распространяемой антипрививочниками информации борьба с
Зимнее утро 11 декабря для жителей Санкт-Петербурга отнюдь не сулит «чудесного дня», как в знаменитом стихотворении русского классика Александра
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