Охрана бара не впустила жительницу Санкт-Петербурга в ее собственную квартиру

В одном из домов по улице Рубинштейна женщина не смогла попасть домой из-за действий охранников питейного заведения.

Вход в местную наливайку, под названием бар «Коммуналочка», расположен непосредственно в парадной жилой многоэтажки, через которую в свои квартиры попадают и жильцы этого дома.

И вот одна из жительниц возвращалась вечером к себе домой, как вдруг дорогу ей преградили охранники наливайки. Женщина объяснила кто она и куда идет, но секьюрити сказанному не поверили и развернули ее к выходу.

В итоге, для того, чтобы попасть в собственную квартиру петербурженке пришлось вызвать наряд полиции.

Это не один такой неприятный эпизод с участием частных охранных структур, произошедших за последние дни в Санкт-Петербурге. К примеру, в одном из супермаркетов, что расположен по проспекту Космонавтов, подросток заметил на полках товар с истекшим сроком годности. Молодой человек решил сфотографировать просрочку и тут на него набросился охранник и избил несовершеннолетнего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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