Мать ребенка, погибшего во время пожара, могут лишить родительских прав

Image 16+
Мать ребенка, погибшего во время пожара, могут лишить родительских прав
Санкт-Петербург
Фото: 78.mchs.gov.ru

14 декабря  в Кировском районе Санкт-Петербурга во время пожара в квартире погиб ребенок. Тело малыша обнаружили во время тушения пожара, мальчика обнаружили спасатели уже мертвым, на диване, укрытым одеялом с головой, сообщают "Невские Новости".

Ребенок проживал со своей матерью и еще тремя братиками и сестричками на проспекте Стачек, что в Кировском районе Санкт-Петербурга. Мать погибшего ребенка рассказала, что она пошла забирать других детей из школы. Квартира, в которой произошло воспламенение, относилась к социальному жилью, но пригодной для жизни она не была. Семья относилась к категории неблагополучных.

Администрация пока не дала свой ответ по поводу того, будет ли оказана помощь этим людям. Чиновники написали, что им еще предстоит выяснить, какой их социальный статус, какую сумму составляют их доходы, стоят ли они на каких-либо учетах. Этим на данный момент занимаются органы соцзащиты.

Кроме того, семьей занялись органы опеки и попечительства, которые решают лишать ли мать погибшего родительских прав на остальных детей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Мать ребенка, погибшего во время пожара, могут лишить родительских прав

Вчера, 21:18

Шестилетний мальчик умер в одном из стоматологических кабинетов Санкт-Петербурга

Вчера, 15:53

Три человека получили травмы от падения сосулек в Петербурге

Вчера, 15:22

Охрана бара не впустила жительницу Санкт-Петербурга в ее собственную квартиру

Вчера, 13:03

Глава Жилкома Петербурга предложил ввести новый мониторинг уборки снега вместо закупки спецтехники 

13-12-2021, 18:03

Российские математики вновь подняли тему осужденного аспиранта МГУ Азата Мифтахова

13-12-2021, 00:28

Мощный складской девелопер Radius Group подбирает себе площадки на территории Санкт-Петербурга

12-12-2021, 18:03

В Петербурге загорелось здание машиностроительного завода «Армалит»

12-12-2021, 17:23

Петербуржцы вынуждены сидеть дома в выходной из-за сосулек и гололеда на улицах

11-12-2021, 12:52

Коммунальщики пытаются победить «хребет Беглова»

10-12-2021, 17:37

Эксперты попытались предсказать будущее строительной индустрии Санкт-Петербурга

10-12-2021, 12:58

Беглов сообщил об успехах в борьбе с коронавирусом, которые противоречат статистике

9-12-2021, 22:04

В Петербурге на Суздальском неизвестный избил женщину и похитил ее сына

8-12-2021, 17:48

Перед задержанием Громов резко критиковал работу Смольного

8-12-2021, 14:08

Новость встретили с недоумением: чиновники Калининского района о задержании Громова

7-12-2021, 22:23

Врач Шеляпин из Петербурга предложил изменить отношение к использованию медотводов борьбы с коронавирусом COVID-19

7-12-2021, 17:18

Коммунальщики не успели ликвидировать последствия снегопада к утру 7 декабря

7-12-2021, 09:03

Петербуржцы будут ждать новых станций метро не ранее 2028 года

6-12-2021, 11:43

Гибель из-за нарушений техники безопасности сотрудника ГУП «Водоканал» пока без комментариев Смольного

5-12-2021, 15:51

Три категории пенсионеров Петербурга в январе 2022 года получат по 2 тыс. рублей

5-12-2021, 12:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения, резко возросла летальность от ковида
  • 13-12-2021, 22:48

В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения, резко возросла летальность от ковида

В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения - более 90% взрослых людей, резко выросла смертность. Нынешний уровень смертности намного превышает

Почему умирают люди, привитые вакциной «ЭпиВакКорона»
  • 12-12-2021, 19:23

Почему умирают люди, привитые вакциной «ЭпиВакКорона»

В Волгоградской области зарегистрировано не менее пяти летальных исходов после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона», сообщает издание «v1.ru». Но в

Доцент Ануфриев: необходимо отделить чиновников от врачей и лечебного процесса
  • 13-12-2021, 17:23

Доцент Ануфриев: необходимо отделить чиновников от врачей и лечебного процесса

Чиновников следует отделить от врачей и лечебного процесса. Медики же должны получить автономность и независимость в принятии решения, это будет

Биолог Якутенко: если бы человек не вмешался, пандемия бы закончилась быстро
  • Вчера, 17:28

Биолог Якутенко: если бы человек не вмешался, пандемия бы закончилась быстро

Молекулярный биолог, автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко в интервью изданию «Росбалт» (внесен Минюстом РФ в список СМИ,

Минздрав Германии: COVID-вакцинация 90% населения не остановила бы пандемию коронавируса
  • Вчера, 16:08

Минздрав Германии: COVID-вакцинация 90% населения не остановила бы пандемию коронавируса

Министерство здравоохранения Германии предоставило прогноз о дальнейшей эпидемиологической ситуации в стране. По мнению специалистов, даже достижение

Жители России требуют от власти четких и ясных ответов о ковид-вакцинации детей
  • 13-12-2021, 22:53

Жители России требуют от власти четких и ясных ответов о ковид-вакцинации детей

Соцопрос продемонстрировал низкое доверие граждан к программе вакцинации детей против коронавируса, которая уже стартовала в России. Родителей пугает

Новости партнеров
Новости партнеров
Всем по 13-ой пенсии: появилась новая информация по выплатам до 31 декабря
  • Вчера, 16:08

Всем по 13-ой пенсии: появилась новая информация по выплатам до 31 декабря

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов ранее обнадежил миллионы российских пенсионеров. В интервью

Биолог Макарова связывает недоверие россиян к вакцинам от COVID-19 с недостатком открытых данных
  • 12-12-2021, 20:28

Биолог Макарова связывает недоверие россиян к вакцинам от COVID-19 с недостатком открытых данных

Эпидемиологическая ситуация в нашей стране все еще сложная, хотя данная ковид-волна и пошла на спад. В России много непривитых граждан, которые на

Академик Хохлов назвал взгляды противников вакцинации заблуждением Средневековья
  • 13-12-2021, 17:23

Академик Хохлов назвал взгляды противников вакцинации заблуждением Средневековья

Член-корреспондент российской академии наук Александр Хохлов из Ярославля считает, что из-за распространяемой антипрививочниками информации борьба с

Террористы из Триполи сеют хаос в Ливии и распространяют ложную информацию о России
  • 12-12-2021, 21:22

Террористы из Триполи сеют хаос в Ливии и распространяют ложную информацию о России

Анкара заявляя о последовательном выводе иностранных наёмников из Ливии, накануне выборов президента, продолжает стягивать в страну боевиков из

В 2022 году граждан в России ждут четыре новых налога