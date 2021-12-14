Мать ребенка, погибшего во время пожара, могут лишить родительских прав

14 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга во время пожара в квартире погиб ребенок. Тело малыша обнаружили во время тушения пожара, мальчика обнаружили спасатели уже мертвым, на диване, укрытым одеялом с головой, сообщают "Невские Новости".

Ребенок проживал со своей матерью и еще тремя братиками и сестричками на проспекте Стачек, что в Кировском районе Санкт-Петербурга. Мать погибшего ребенка рассказала, что она пошла забирать других детей из школы. Квартира, в которой произошло воспламенение, относилась к социальному жилью, но пригодной для жизни она не была. Семья относилась к категории неблагополучных.

Администрация пока не дала свой ответ по поводу того, будет ли оказана помощь этим людям. Чиновники написали, что им еще предстоит выяснить, какой их социальный статус, какую сумму составляют их доходы, стоят ли они на каких-либо учетах. Этим на данный момент занимаются органы соцзащиты.

Кроме того, семьей занялись органы опеки и попечительства, которые решают лишать ли мать погибшего родительских прав на остальных детей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей