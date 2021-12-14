Три человека получили травмы от падения сосулек в Петербурге

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не может организовать качественную ликвидацию последствий снегопада. Это стало причиной возникновения несчастных случаев.

Сегодня, 14 декабря, в Петербурге от падения огромной ледяной глыбы пострадал 10-летний школьник.

Инцидент произошел на Большом проспекте Петроградской стороны у дома № 75. Сосулька попала ребенку в правое плечо, в результате чего оторвался фрагмент кости.

«Ушиб нижней трети правого плеча, отрыв фрагмента кортикального слоя наружного мыщелка правого плеча, состояние удовлетворительное», — сказано в истории болезни.

Стоит отметить, что это уже третий пострадавший за последние сутки. Ранее в Мариинскую больницу был доставлен 60-летний мужчина. Ему проломило голову сосулькой на 3-й Советской улице, сообщают "Невские Новости". Аналогичным образом на набережной реки Мойки пострадала 33-летняя женщина. На данный момент она находится в состоянии комы.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей