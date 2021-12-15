Петербуржцы разрабатывают инструкции по выживанию на фоне безразличия власти к уборке снега

Жители Санкт-Петербурга в отчаянии шутят по поводу инструкций по выживанию в условиях снежного коллапса. Смольный по-прежнему игнорирует уборку снега, поэтому горожанам приходится думать, как жить дальше в родном городе.

Заканчивается первый месяц зимы, а коммунальщики так и не справились с последствиями снегопада, который прошел еще в начале декабря — на дорогах снежная каша, на тротуарах — гололед, а с крыш свисают огромные сосульки.

Горожане решили самостоятельно пытаться выжить в таких погодных условиях. Так МЧС советует клеить лейкопластырь на подошву, чтобы не скользить по тротуару. Автомобилисты могут застрять в десятибалльных пробках, поэтому им предлагают запасаться термосами с чаем, а пешеходам — раскладными стульями, ведь общественный транспорт можно ждать часами.

При этом губернатор Александр Беглов по-прежнему бездействует. По мнению градоначальника, коммунальные службы справляются с ситуацией в городе, а проблема со снегом на дороге — вина автомобилистов, которые паркуются в неположенных местах.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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