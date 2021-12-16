Петербургские чиновники отказали молодой семье в улучшении жилищных условий

По мнению Санкт-Петербургских чиновников, семья, стоявшая в очереди на получение квартиры, родила ребенка «умышленно».

В выдаче квартиры семье, имеющей двух детей, было отказано. Чиновники обосновали свою позицию тем, что, по их мнению, второй ребенок был рожден с хитрым замыслом ухудшить собственные жилищные условия. Это скандальное решение отец семейства, Алексей П., теперь пытается опротестовать в суде.

Их семья приняла решение зарегистрироваться в очереди на жилье в качестве нуждающихся после того, как на свет появился младший ребенок. Четырем людям тесновато в однокомнатной квартире, общей площадью в тридцать квадратных метров. Да и по закону, регламентирующему нормативы договора социального найма, каждый жилец должен быть обеспечен 9 «личными» квадратными метрами. А теперь у молодой семьи получалось на каждого по 7,5.

И вот, проходит 3 недели с момента подачи заявления и Алексей П. получает отказ в постановке на квартирный учет с формулировкой «намеренное ухудшение жилищных условий».

Самое интересное, что молодую семью поддержали последовательно оба омбудсмена Санкт-Петербурга и даже Прокуратура, но чиновники настаивали на своем. И вот теперь дело рассматривает суд.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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