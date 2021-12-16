Законодательное Собрание Санкт-Петербурга выступает за запрет установки новых вышек сотовой связи

Депутаты предложили губернатору ввести мораторий на монтаж опор у детских дошкольных учреждений и жилых домов без получения на то разрешения окрестных жителей.

Решение об обращении к губернатору по этому вопросу принято ЗакСом на очередном заседании. Очень точно нынешнюю ситуацию описал депутат Александр Кущак. Он сказал, что сейчас право выбора места размещения вышки принадлежит исключительно ее владельцу. Комитет по имуществу, разрешая такого рода строительство, не учитывает ни их влияние на архитектурный облик города, ни наличие нынешнее или будущее в непосредственной близости школ и детских садов.

Кущак, в частности, предлагает губернатору ввести временный запрет на строительство новых вышек до тех пор, пока не будет утвержден порядок размещения подобного оборудования на территории Северной столицы. Также автор обращения просит ограничить общее количество вышек на территории каждого муниципального образования, ввести конкурентную процедуру выделения места под монтаж и наказывать владельцев за несанкционированное строительство опор у детских учебных заведений.

Депутаты поддержали предложение 48-ю голосами при одном воздержавшемся.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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