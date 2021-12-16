Законодательное Собрание Санкт-Петербурга выступает за запрет установки новых вышек сотовой связи

В Нидерландах, где вакцинировано 75% населения - более 90% взрослых людей, резко выросла смертность. Нынешний уровень смертности намного превышает
Молекулярный биолог, автор книги «Вирус, который сломал планету» Ирина Якутенко в интервью изданию «Росбалт» (внесен Минюстом РФ в список СМИ,
Чиновников следует отделить от врачей и лечебного процесса. Медики же должны получить автономность и независимость в принятии решения, это будет
Министерство здравоохранения Германии предоставило прогноз о дальнейшей эпидемиологической ситуации в стране. По мнению специалистов, даже достижение
Соцопрос продемонстрировал низкое доверие граждан к программе вакцинации детей против коронавируса, которая уже стартовала в России. Родителей пугает
Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Государственной Думе Сергей Миронов ранее обнадежил миллионы российских пенсионеров. В интервью
Россия - страна великих ученых, которая явила миру много нобелевских лауреатов, с высоким уровнем образования жителей. Но ситуация меняется, когда
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что российская вакцина «Спутник V» лучше всех остальных существующих препаратов защитит от
Амурский врач-пульмонолог Елизавета Шелудько считает, что сосредоточенность на лечении коронавируса будет России и миру дорого стоить. Как известно,
Член-корреспондент российской академии наук Александр Хохлов из Ярославля считает, что из-за распространяемой антипрививочниками информации борьба с
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