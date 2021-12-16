В Санкт-Петербурге задержали переодетого в женщину тренера по айкидо - эксгибициониста

49-летний мужчина бегал по парку, заметив школьниц, подбежал к ним и распахнул одежду, обнажая интимные части тела.

Школьницы, которые гуляли по парку Купчино, к своему удивлению, увидели, что к ним бежит какая-то женщина. Когда она подбежала к детям вплотную, те заметили, что это никакая не женщина, а переодетый взрослый мужчина. И тут школьниц ждал еще один пугающий сюрприз: переодетый бегун резко распахнул одежду под которой было голое тело.

Граждане, видевшие «странную женщину», позвонили в полицию, но на месте первого «приключения» эксгибициониста, на Будапештской улице, приехавший наряд никого не нашел. Следующий сигнал пришел из парка Интернационалистов, со стороны проспекта Славы. И там извращенец уже не смог ускользнуть от правоохранителей.

Задержанным оказался тренер-украинец по айкидо, который преподавал в спортивном клубе на Новоизмайловском, не имея регистрации в Российской Федерации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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