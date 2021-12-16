Метростроевцы требуют от Смольного выплатить долги по зарплате

Бывшие рабочие АО «Метрострой» до сих пор не получили оплату своего труда за осенние месяцы уходящего года. Эти невыплаты объясняются процедурой банкротства вышеупомянутого предприятия. Строители метро подали жалобу в Росреестр, а также к правительству и губернатору Северной столицы.

Надо отметить, что городские власти тоже были в числе акционеров «Метростроя». Мегаполис задолжал строителям метро порядка 400 миллионов рублей, но пока в Смольном ничего не сделали для устранения этой задолженности.

У городских чиновников есть предложения по выходу из сложившегося положения. Предполагается, что новая организация «Метрострой Северной столицы» будет арендовать оборудование у банкротящегося «Метростроя», а полученные таким путем средства перечислят в счет невыданных рабочим зарплат. Правда, надо учесть, что такая аренда уже осуществляется, но деньги метростроевцам так и не поступили.

Продажа активов АО «Метрострой» для погашения задолженности перед строителями представляется бывшим сотрудникам компании совсем нереалистичной, особенно по срокам реализации – к весне 2022 года.

Больше всего в этой ситуации обманутых метростроевцев удивляет тот факт, что Смольный не делает никаких попыток как-то договориться с ними по этому поводу.

«Вызывает недоумение отсутствие предложения о добровольном погашении указанной задолженности (почему не проводится прокурорская проверка бездействия заказчика и его должностных лиц по погашению долга при одностороннем расторжении государственных контрактов, учитывая, что зачет встречных требований законодательством о банкротстве запрещен)», – говорится в жалобе метростроевцев.

Строители могут обратиться в суд, но это слишком длительный процесс, особенно учитывая тот факт, что они уже несколько месяцев не получают свои деньги. У них нет доверия и к губернатору Беглову, который в 2018 году обещал высокие зарплаты без задержек. Однако уже через пару лет строители метро остались и без внимания градоначальника, и без честно заработанного жалованья.

Более того, разговор об этой ситуации с представителями прокуратуры и КРТИ, где прозвучали новые обещания погасить зарплатный долг в срок до 25 декабря, состоялся только благодаря упорству метростроевцев, устроивших акцию протеста у Смольного 29 ноября этого года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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