Неубранный с ноября снег в Петербурге превратился в «снежную кашу»

Новый зимний сезон стал настоящим испытанием для жителей Санкт-Петербурга еще до наступления декабря. Обильный снегопад в ночь на 30 ноября доказал, что коммунальщики снова не успели подготовиться к непогоде.

Сначала автомобилисты стояли в десятибалльных пробках из-за того, что Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не смог организовать уборку улиц спецтехникой. Затем кратковременное потепление и резкое похолодание спровоцировало появление «сосулек-убийц» над тротуарами и гололед на проезжей части. Очередное потепление создало новую трудность для пешеходов — ноябрьские снежные кучи стали таять и превратились в «кашу».

Горожане считают, что избежать проблем можно было в самом начале, если бы коммунальщики отреагировали на первый снегопад и стали работать сразу, а не спустя неделю. В итоге на катастрофическую ситуацию в Петербурге президенту России Владимиру Путину пожаловался известный актер Иван Краско. Артист попросил главу государства помочь местным властям навести порядок в Северной столице, так как из-за их бездействия начали страдать люди.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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