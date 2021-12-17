В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика вероятность того, что привитые могут заразиться. Кроме того, у вакцинированных обостряются уже имеющиеся хронические заболевания. Таковы выводы шведских ученых, которые исследовали эффективность уже существующих вакцин от коронавируса в разных странах, изучив данные четырех миллионов человек.

Между тем в Швеции и других странах растет смертность вакцинированных от разных причин. В ходе исследования были выявлены 3939 смертей в течение двух недель после получения второй дозы вакцины. Примечательно, что случаев смерти среди привитых людей на 20% больше, чем среди невакцинированных. Ученые пришли к выводу, что вакцинация истощает иммунную систему.

Как отмечается в исследовании, годовой уровень смертности в Швеции может вырасти втрое по сравнению со средним показателем. В обычный год один из 115 шведских граждан умирает. А если популяция деградирует в результате прививок, то этот показатель смертности может вырасти на 2,5% в течение следующего года. Новый уровень смертности может составить 1 из 40 человек,.

Ученые считают, что остается рассчитывать на молодое, здоровое население, которому не будут поставлены прививки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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