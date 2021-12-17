В Швеции ученые выявили, что вакцины от ковида истощают иммунную систему человека

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что российская вакцина «Спутник V» лучше всех остальных существующих препаратов защитит от
Амурский врач-пульмонолог Елизавета Шелудько считает, что сосредоточенность на лечении коронавируса будет России и миру дорого стоить. Как известно,
Вакцинация от коронавируса COVID-19 начнет проходить охотнее, когда люди свыкнутся с этим процессом. О том, что привыкание, вероятно, рано или поздно
Сбербанк проинформировал россиян о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета, не дожидаясь окончания срока их вложения. Речь идет
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессора Николай Малышев сообщил о том, необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели
Российский микробиолог, академик РАН Виталий Зверев призывает отказаться от планов по вакцинации детей от коронавируса. Доктор медицинских наук
Коронавирус, как и многие другие инфекции, оказывает токсичное воздействие на организм. При этом вредные вещества могут накапливаться и на фоне
Председателем совета регионального отделения партии избран Габов Никита Александрович. Также избран новый состав руководящих органов. От новой
Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика
14 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга во время пожара в квартире погиб ребенок. Тело малыша обнаружили во время тушения пожара, мальчика
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