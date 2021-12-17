"Еще страшнее молчать": Розенбаум об уборке снега в Петербурге

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что российская вакцина «Спутник V» лучше всех остальных существующих препаратов защитит от
Ученые заявили о серьезных проблемах, связанных с вакцинацией. Дело в том, что вакцина не обеспечивает защиту от коронавируса. Напротив, велика
Амурский врач-пульмонолог Елизавета Шелудько считает, что сосредоточенность на лечении коронавируса будет России и миру дорого стоить. Как известно,
Российский микробиолог, академик РАН Виталий Зверев призывает отказаться от планов по вакцинации детей от коронавируса. Доктор медицинских наук
Россиянка, которая недавно вернулась из ЮАР и успевшая переболеть омикрон-штаммом COVID-19, поделилась своими впечатлениями. Женщина ранее уже
Вакцинация от коронавируса COVID-19 начнет проходить охотнее, когда люди свыкнутся с этим процессом. О том, что привыкание, вероятно, рано или поздно
Сбербанк проинформировал россиян о новой возможности своих вкладчиков снимать средства со счета, не дожидаясь окончания срока их вложения. Речь идет
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессора Николай Малышев сообщил о том, необходимо ли вакцинироваться людям, которые переболели
Сегодня в России ведутся жаркие споры о необходимости детской вакцинации от коронавируса. К этому обсуждению добавилась еще одна тема, которая очень
Коронавирус, как и многие другие инфекции, оказывает токсичное воздействие на организм. При этом вредные вещества могут накапливаться и на фоне
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