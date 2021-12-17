"Еще страшнее молчать": Розенбаум об уборке снега в Петербурге

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"Еще страшнее молчать": Розенбаум об уборке снега в Петербурге
Санкт-Петербург
Источник: www.instagram.com/rozenbaum.ru/

Отвратительная работа коммунальных служб в Санкт-Петербурге постепенно выводит из себя жителей города, на ситуацию обращают внимание по всей стране. Так, музыкант Александр Розенбаум, выросший и начавший свою карьеру в Северной столице, решил откровенно высказаться о ситуации.

По его словам, горожане вынуждены существовать в "беспределе", пока городские власти под началом губернатора Александра Беглова занимаются непонятными вещами. При этом снег лежит неубранным.

"Такая «картинка» наблюдается по всему Петербургу. Нехорошо выносить «сор из избы». Но ещё страшнее созерцать это, передвигаться по этому и молчать", — написал он. 

Вместе с тем артист приложил видео, которое ему прислал его приятель, прилетевший из другого региона в Петербург погостить. На кадрах машины застревают в снегу посреди дороги. По состоянию дорожного полотна можно сделать вывод, что снег там не убирали еще с начала зимы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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