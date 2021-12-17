Путина попросили поддержать проект комплексного развития территории «Горская» в Питере

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Путина попросили поддержать проект комплексного развития территории «Горская» в Питере
Санкт-Петербург
Проект «Горская»

Сотрудники компании «Мегалайн» 16 декабря в Москве на заседании наблюдательного и экспертного совета «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством Президента РФ Владимира Путина представили проект развития бывшей стройплощадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская». 

Инвестиционный проект предполагает развитие бывшей строительной площадки, которая сейчас находится в собственности города, но территорию не используют и превратили в заброшенную свалку. 

В «Мегалайн» разработали несколько вариантов развития объекта и обратились к Президенту РФ с просьбой поддержать проект по благоустройству площадки. Благодаря чему появятся более 14,5 тысяч рабочих мест для жителей города. 

На участке будут IT-деревня, промышленно-складские объекты формата Light Industrial, гостиничная и сервисная инфраструктура, культурный кластер. 

«Мегалайн» проведёт международный архитектурный конкурс для отбора практик по реализации проекта. Победителей объявят на Петербургском международном экономическом форуме 2022 года, куда пригласили Владимира Путина. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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