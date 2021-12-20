В течение 2022 года запланировано начать ремонты в 80 объектах здравоохранения Санкт-Петербурга

За одиннадцать месяцев 2021 года реконструкция начата в 78 медицинских учреждениях Северной столицы.

Как сообщил пресс-секретарь Горкомздрава Санкт-Петербурга, руководство медицинского департамента обещает на время проведения ремонтных работ не останавливать работу поликлинических отделений. Реконструировать будут поэтажно либо покабинетно.

За текущий год ремонтные работы стартовали в 78 учреждениях инфраструктуры здравоохранения Северной столицы. Около третьей части объектов уже реконструировано. На 2022 год запланировано отремонтировать 80 медицинских учреждений Санкт-Петербурга, на 2023 год – еще 74, в планах на 2024 год – 59 и на 2025 год – 11.

В общей сложности на проведение реконструкции запланировано потратить около 5 800 000 000 рублей.

Кроме прочих медучреждений, именно в этом году открылся еще один корпус больницы имени Святого Георгия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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