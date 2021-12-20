Стало известно, какая будет погода на Новый год в Санкт-Петербурге

Синоптики предполагают, что Новогодняя ночь в Северной столице будет относительно теплой со слякотью на улицах и тротуарах.

Но перед этим потеплением в Санкт-Петербурге еще успеют побывать морозы. По информации, полученной от специалистов центра «Яндекс.Погода», город в течение двух недель будет находиться во власти холодного атмосферного фронта, который сможет опустить температуру воздуха до – 7 оС, а местами и до - 11 оС. Зато перед самой Новогодней ночью в Северную столицу придет теплый атмосферный фронт, который приведет к появлении слякоти на дорогах.

Так, 27 – 28 декабря температура воздуха в Санкт-Петербурге будет в пределах от – 7 оС до – 8 оС на фоне небольшого снегопада, зато 29 декабря начнет заметно теплеть и к 31 декабря воздух прогреется до +2 оС.

Что касается Новогодних каникул, то, как только пройдет праздничная ночь, в городе начнет холодать, придут заморозки, на дорогах появится гололед. К 4 января следующего года термометры могут показать до – 13 оС.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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