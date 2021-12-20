Беглов переложил ответственность за уборку улиц от снега на ЖКС и ТСЖ Петербурга

Некачественная уборка снега на улицах Петербурга привела к возбуждению 111 дел, при этом общая сумма штрафов достигла 21 миллиона рублей. Виновными оказались местные управляющие компании, ТСЖ, а также районные ЖКС.

Многие граждане, интересующиеся политикой Петербурга, считают это попыткой Смольного ответить на огромное число жалоб местных жителей на ужасающее состояние города. По их мнению, местная администрация таким образом перебросила ответственность за некачественную уборку снега с губернатора Александра Беглова, которого петербуржцы называют неспособным подготовить Северную столицу к Новому году.

Как отметили в комитете по благоустройству, жалобы местных жителей на многочисленные сугробы, наледь и заблокированные снегом автомобили должны поступать в адрес районных жилкомсервисов и управляющих компаний. Вместе с этим ответственность за закупку техники лежит напрямую на правительстве города, однако ее катастрофически не хватает.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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