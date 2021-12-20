Режиссер Светозаров назвал бедой положение с уборкой снега в Петербурге

Ситуация с уборкой снега в Санкт-Петербурге является чудовищной. Такое мнение высказал режиссер Дмитрий Светозаров.

Знаменитый творческий деятель прокомментировал бездействие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в отношении снежных завалов. Светозаров подчеркнул, что раньше власти хоть что-то старались убирать. Однако в этом году никто не предпринял даже попыток.

"Узкие улочки между Пушкарской и Чкаловским засыпаны снегом выше головы. Я не вижу никаких попыток это убрать. Какие могут быть комментарии. Беда. Беда", — сказал режиссер.

Светозаров дал такую оценку Петроградскому району. Режиссер добавил, что слышал об обращениях коллег по цеху к Беглову и президенту России Владимиру Путину. По мнению Светозарова, городские власти должны сами решать, как избавиться от снега.

Петербург находится в состоянии снежного коллапса с конца ноября. Смольный же не пытается исправить работу коммунальных служб.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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