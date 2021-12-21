Более 2000 заболевших: Петербург обошел Москву по ковид-статистике

В пандемии коронавируса приближается «момент истины», считает известный российский врач-кардиохирург Алексей Федоров. Подождать осталось всего
В Финляндии власти готовят ограничения, которые будут распространяться и на вакцинированных от коронавируса граждан страны. Их уже анонсировал
Пенсионерам выгодно не снимать все начисления с карты «Мир». Тем, кто будет оставлять часть выплат на счету, Сбербанк подготовил бонусы. Речь идет о
Портал Anonymousnews опубликовал видеообращение медсестры ковид-госпиталя из Берлина, в котором она рассказывает о реальной ситуации в сфере
Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о большом числе осложнений после вакцинации от коронавируса. Он привел данные статистики, которые
Юрист Ирина Сивакова, рассказывая о повышении пенсий в РФ в 2022 году, заявила, что некоторых граждан на заслуженном отдыхе ждет двукратное
Как известно, работа стационара оценивается по показателям внутрибольничной смертности. Если смертность от инсультов и инфарктов в больницах вырастет
Власти Германии столкнулись с давлением со стороны европейских союзников, которые хотят сделать из «Nord Stream – 2» «дубину против Путина». Об этом
В Израиле заговорили о необходимости введения четвертой дозы вакцины от ковида. В частности, в интервью израильскому Channel 12 News глава Минздрава
Медленные темпы вакцинации от коронавируса не только в России, а в мире в целом, привели к тому, что патоген выиграл время и получил возможность
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