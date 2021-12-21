Более 2000 заболевших: Петербург обошел Москву по ковид-статистике

По данным официального оперштаба по борьбе с инфекцией, а также информационного ресурса Смольного, в городе выявлено 2075 случаев новых заражений, что на 117 больше, чем накануне. На втором и третьем местах идут Москва и Московская область – 1906 и 1811 заболевших соответственно.

Коечный фонд города на Неве остается свободным на 37,25%. С диагнозом пневмония или коронавирус в больницах лечатся 6084 пациентов. Погибло от COVID-19 за минувшие сутки 66 человек.

На ухудшение эпидемиологической обстановки в Петербурге уже указывали СМИ. Но губернатор Александр Беглов заявляет, что ситуация под контролем. Борьба Смольного с эпидемией не приносит позитивных результатов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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