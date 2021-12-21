Горожане считают излишним конкурс Смольного на «лучшее новогоднее украшение районов»

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Горожане считают излишним конкурс Смольного на «лучшее новогоднее украшение районов»
Санкт-Петербург
Фото: flickr.com / Alexey Ivanov

Горожане не оценили идею конкурса на самые красивые украшения районов, объявленного коммунальными службами. В комментариях к новости, выложенной в соцсети, советуют не украшать, а убирать город – гораздо приятнее ходить по расчищенным улицам, не боясь упасть на скользком тротуаре или получить по голове упавшей сосулькой. Кроме того, многие недовольны тем, что на все районы новогоднего убранства попросту не хватило. 

Циклоны, шторм, оттепель, морозы, заваленный снегом мало не по крыши город – ничто не мешает готовиться к празднику. На улицах города планируется возвести эффектные конструкции, что, вероятно, сгладит непраздничное настроение петербуржцев. Очередное введение QR-кодов для посещения торговых центров не способствует радости. 

Городские власти, то и дело сетующие на нехватку средств для ремонта крыш и расчистки от снега улиц, неожиданно нашли 187 миллионов рублей на новогодние украшения. Комблаг даже объявил конкурс среди районов на самое лучшее убранство. Особая комиссия ездит по районам, оценивая красоту по 12 номинациям. А горожане в комментариях под новостью о конкурсе возмущаются, что только Центральный район блистает, а остальные украшаются, чем жители обвесили. 

 

Тем не менее, личным распоряжением губернатора Александра Беглова поручено придать красоту всем районам, особенно спальным. Возможно, в районных администрациях пренебрегли поручением градоначальника.  

Есть и другие вопросы к новогоднему убранству. Не так давно в прессе мелькали суммы, выделенные на украшения каждого района. Лидером назывался спальный Колпинский район. На него изыскали самую большую сумму из бюджета – 29 млн рублей. На втором месте как раз Центральный и Невский районы, получившие по 17 миллионов. 

Кстати, петербуржцы не обрадовались конкурсу на украшение районов. Они выдвинули встречную идею: оснастить членов конкурсной комиссии лопатами. И отправить руководителей комитетов и представителей муниципальных образований чистить снег. Конкурс на самый чистый от снега район кажется горожанам куда более актуальным. 

Неудивительно, учитывая, какой беспорядок творится весь декабрь на улицах города. Остроумные петербуржцы окрестили не вывезенные до сих пор сугробы «кучами Беглова». Нерегулярная работа спецтехники, нехватка рабочих рук и просто пренебрежение губернатора Петербурга и Комблага собственными обязанностями сильно снижает рейтинг градоначальника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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