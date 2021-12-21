Смольный получил жалобу от петербуржцев, обеспокоенных разрушающимся домом Чубакова

Власти Санкт-Петербурга продолжают планомерно игнорировать жалобы людей. В очередной раз в Смольный поступило письмо с требованием спасти от разрушения дом писателя Юрия Чубакова.

Здание ежедневно разрушается, а власти города не хотят сохранить памятник культурного наследия. Губернатор Александр Беглов был приглашен лично убедиться в трагической ситуации. Копия жалобы также направлена полномочному представителю Президента России по Северо-Западу Александру Гуцану.

Дом находится под охраной государства и является памятником архитектуры. Жители связывают такую ситуацию со строительством комплекса Monodom Line. Проверка по данному факту результатов не дала.

Жалобы от жителей города на разрушение памятников культурного наследия за последний год участились. При этом Смольный упорно не видит обращений и отказался увеличивать финансирование на поддержание и ремонт данных объектов.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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