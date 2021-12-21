Смольный получил жалобу от петербуржцев, обеспокоенных разрушающимся домом Чубакова

В пандемии коронавируса приближается «момент истины», считает известный российский врач-кардиохирург Алексей Федоров. Подождать осталось всего
Пенсионерам выгодно не снимать все начисления с карты «Мир». Тем, кто будет оставлять часть выплат на счету, Сбербанк подготовил бонусы. Речь идет о
В Финляндии власти готовят ограничения, которые будут распространяться и на вакцинированных от коронавируса граждан страны. Их уже анонсировал
Портал Anonymousnews опубликовал видеообращение медсестры ковид-госпиталя из Берлина, в котором она рассказывает о реальной ситуации в сфере
Юрист Ирина Сивакова, рассказывая о повышении пенсий в РФ в 2022 году, заявила, что некоторых граждан на заслуженном отдыхе ждет двукратное
Как известно, работа стационара оценивается по показателям внутрибольничной смертности. Если смертность от инсультов и инфарктов в больницах вырастет
Власти Германии столкнулись с давлением со стороны европейских союзников, которые хотят сделать из «Nord Stream – 2» «дубину против Путина». Об этом
Бойцы французской армии и двух суток не продержатся в высокоинтенсивной войне. Такое предположение сделал генерал Эрик Лаваль. По его мнению, внешне
В Израиле заговорили о необходимости введения четвертой дозы вакцины от ковида. В частности, в интервью израильскому Channel 12 News глава Минздрава
На фоне повышенного спроса на топливо сократились поставки российского газа в Германию по трубопроводу Ямал—Европа. 18 декабря прокачка топлива через
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