Смольному все сложнее скрывать факты некачественной уборки улиц в Петербурге

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Смольному все сложнее скрывать факты некачественной уборки улиц в Петербурге
Санкт-Петербург
Кучи снега на улицах Петербурга

Петербуржцы дождались формальных ответов «отписок» от Комитета по благоустройству в вопросе плохой уборки снега. Об этом пользователи "ВКонтакте" высказались на официальной странице ведомства.

Жители Санкт-Петербурга выразили недовольство в связи с ледяными глыбами и сугробами, которые уже несколько недель не убирают коммунальные службы. Горожане получили "дежурный" ответ Комблага на интересующие вопросы со ссылкой на график вывоза снега в Петербурге.

"Пора вашу лавочку закрывать уже одно и то же каждый день", — подчеркнул один из пользователей соцсети.

Неизвестно, как ответы в виде ссылок должны решить уже ставшей критической ситуацию в городе. Смольный с трудом скрывает факты некачественной уборки улиц, а губернатор Александр Беглов так не предпринял эффективных мер для расчистки дорог, но заверял, что множество единиц техники в этом задействовано.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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