На дорогах Петербурга замечена колонна с тяжелой военной техникой неизвестного происхождения

На дорогах Петербурга была замечена колонна с тяжелой военной техникой, о чем сообщают пользователи Сети. Один автолюбитель написал, что ему пришлось делить Приморское шоссе с военными, когда он ехал от Горской в сторону Сестрорецка. При этом номеров на технике не было. Согласно правилам, колонну вели и замыкали автомобили ДПС.

Как сообщают пользователи, речь идет о немногочисленной технике, но от этого не менее внушительной. На попавших в Сеть кадрах пользователи заметили радиолокационную установку поиска и обнаружения целей, которая входит в состав зенитной ракетной системы. Некоторые предположили, что заметили «Искандеры», но как заверили в ЗВО, это точно не Искандеры.

Судя по тому, что на технике нет номеров, можно говорить о том, что это поставки с завода. Возможно, технику передислоцируют перед мероприятиями. Известно, что в Петербурге перед Новым годом состоится неформальный саммит глав стран СНГ. В Северо-Западном округе войск национальной гвардии РФ заявили, что колонна вне их ведения. В ЗВО опознать свою технику в колонне не смогли, пишет Фонтанка .

Летом прошлого года на дороге Петербург — Псков также была замечена колонна техники без номеров.

Тогда в ЗВО сказали, что образцы техники, попавшие в кадр, не стоят на вооружении войск сил Западного военного округа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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