Бездействие Смольного превращает исторический особняк Нобеля в руины

Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о большом числе осложнений после вакцинации от коронавируса. Он привел данные статистики, которые
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что та высокая смертность от коронавируса, которая наблюдается сейчас в России (за сутки
Известный американский вирусолог и иммунолог Роберт Мэлоун, один из изобретателей мРНК-вакцин, в интервью порталу WorldNetDaily сравнил новый штамм
В последнее время в России всячески критикуют и распекают движение антивакцинаторов, которые категорически против прививок препаратами, которые не
Споры о происхождении коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, снова разгорелись после того как был выявлен штамм «омикрон». Не все ученые
Бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков будет находиться в СИЗО до 9 января 2022 года. Адвокат Барабанщикова настаивал на
Любое изменение вакцин от коронавируса COVID-19 требует длительных исследований. А «договориться и сделать препарат за три месяца», по мнению
Сторонники вакцинации от коронавируса в России уже устали и запутались в собственной пропагандистской кампании, считает лидер движения «Суть времени»
Группа пациентов опубликовала на Сhange.org петицию, в которой содержится просьба к Минздраву уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против
Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, который сейчас работает в аналитическом центре европейской политики, заявил,
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle