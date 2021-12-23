Бездействие Смольного превращает исторический особняк Нобеля в руины

На Пироговской набережной продолжает разрушаться исторический особняк Нобеля. Об этом в СМИ писали еще в начале года: на тот момент у здания уже обрушилась крыша, а окна были заколочены железом. Кроме того, стены особняка исписали вандалы, не забыв при этом разломать предметы интерьера.

К концу 21-го года никто так и не занялся реставрацией исторического здания. Подтверждение этому опубликовало издание «Собака», сделав несколько снимков, показывающих плачевное состояние особняка.

Примечательно, что исторический дом Нобеля уже больше десяти лет находится в оперативном управлении СПбГУ, но при этом университет ничего не предпринимает для спасения исторического наследия Петербурга. Комитет по охране памятников уже пытался судиться с университетом, однако дело до реставрации так и не дошло.

Стоит напомнить, что ректором СПбГУ является никто иной, как Николай Кропачев – близкий друг нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Год назад «Новая газета» опубликовала расследование, в котором рассказывалось, как губернатор помог Кропачеву заиметь участок в 2400 кв. м. под дачу в Сестрорецке, который по рыночной стоимости явно превышает годовую зарплату университетского ректора. Кроме того, дочь Александра Беглова занимает высокую должность в СПбГУ, и по информации масс-медиа данное назначение не было случайным.

Все выглядит так, что ректор Кропачев специально игнорирует ужасное состояние исторического здания. Вероятно, подобной позиции придерживается и сам Беглов, отказывающийся видеть плачевное состояние и других исторических зданий Санкт-Петербурга, также нуждающихся в ремонте и реставрации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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