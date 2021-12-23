Комблаг Смольного не спешит выводить на улицы дополнительную уборочную технику

Несмотря на предупреждения синоптиков о снегопаде в ночь с 22 на 23 декабря, на улицы Петербурга вывели всего 84 единицы снегоуборочной техники. В Калининском и Приморском районах при этом не работало ни одной машины. Аналогичная ситуация наблюдалась и во время прошлых снегопадов, что указывает на неудовлетворительную подготовку Смольного к зимнему сезону.

В некоторых районах Петербурга коммунальщики до сих пор не справились с последствиями прошлых снегопадов. Там же, куда добралась снегоуборочная техника, можно увидеть снежные кучи высотой в несколько метров. Противогололедная обработка также проходит местами, из-за чего в городе наблюдается рост числа ДТП на дорогах и огромные пробки. Московское шоссе, например, стоит третий день подряд.

Петербуржцы напоминают, что осенью губернатор Александр Беглов убеждал всех в готовности города к зиме, однако первые же снегопады обнажили старые проблемы сферы ЖКХ. Не хватает ни техники, ни рабочих рук.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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