Забота Смольного о детях пока демонстрируется лишь на словах

Image 16+
Забота Смольного о детях пока демонстрируется лишь на словах
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Приоритетом в работе властей должно стать решение демографических проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. По его словам, демография важна для страны как в социальном, так и в геополитическом плане. Однако в Петербурге из-за действий губернатора Александра Беглова и его подчиненных в Смольном решение данных проблем идет крайне медленно.

Город находится на 18 месте по приросту населения, отставая от других российских регионов. Отметим, что за период с 2018 по 2020 годы этот показатель составил 0,6%. Примечательно, что с 2017 по 2019 год город занимал 11 место по России, а прирост населения составлял 2,2%. 

Несмотря на снижение рождаемости, Беглов продолжает заявлять об успехах правительства по улучшению демографической ситуации в городе. 

«Петербург можно назвать городом детей. За последние 10 лет детское население выросло на 42%», - сообщил губернатор в ходе заседания Смольного в четверг, 23 декабря.

При этом сами жители Петербурга неоднократно обращали внимание властей на важные проблемы семей и детей, которые чиновники не спешат решать. В частности, в городе наблюдается дефицит социальной инфраструктуры. Всего Петербургу не хватает около 80 детских садов, 50 школ и 17 медучреждений. Также петербуржцы сообщают о трудной финансовой ситуации, которую усугубляет рост цен на продукты и товары первой необходимости, тарифы ЖКХ и проезд в общественном транспорте. 

Примечательно, что добиться поддержки от Смольного и районных властей горожанам не всегда удается. На днях чиновники администрации Выборгского района отказали семье с двумя детьми в постановке на учет для получения жилья. Местные власти посчитали, что семья намеренно ухудшила свои жилищные условия, когда родила второго ребенка, чтобы получить квартиру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Бездействие Смольного превращает исторический особняк Нобеля в руины

Сегодня, 21:16

На дорогах Петербурга замечена колонна с тяжелой военной техникой неизвестного происхождения

Сегодня, 20:23

Забота Смольного о детях пока демонстрируется лишь на словах

Сегодня, 19:24

Комблаг Смольного не спешит выводить на улицы дополнительную уборочную технику

Сегодня, 15:44

Жалобы Смольного на аномальные осадки опровергает статистика

Сегодня, 11:33

Новые испытания гололедицей и снегом: что ждет Петербург к выходным

Сегодня, 08:12

Смольный забоялся выпускать экс-главу УСП Барабанщикова из-под стражи

Вчера, 20:58

Петербуржцы рискуют заразиться COVID-19 из-за новых послаблений Смольного

Вчера, 14:24

Петербуржцы пожаловались прокуратуре на халатность управляющей компании

Вчера, 13:16

Смольному все сложнее скрывать факты некачественной уборки улиц в Петербурге

Вчера, 08:59

Более 2000 заболевших: Петербург обошел Москву по ковид-статистике

21-12-2021, 21:19

Горожане считают излишним конкурс Смольного на «лучшее новогоднее украшение районов»

21-12-2021, 20:55

Смольный получил жалобу от петербуржцев, обеспокоенных разрушающимся домом Чубакова

21-12-2021, 17:35

Беглов переложил ответственность за уборку улиц от снега на ЖКС и ТСЖ Петербурга

20-12-2021, 23:26

Режиссер Светозаров назвал бедой положение с уборкой снега в Петербурге

20-12-2021, 21:57

Стало известно, какая будет погода на Новый год в Санкт-Петербурге

20-12-2021, 16:23

В течение 2022 года запланировано начать ремонты в 80 объектах здравоохранения Санкт-Петербурга

20-12-2021, 05:33

"Еще страшнее молчать": Розенбаум об уборке снега в Петербурге

17-12-2021, 21:54

Путина попросили поддержать проект комплексного развития территории «Горская» в Питере

17-12-2021, 14:38

В Санкт-Петербурге задержали переодетого в женщину тренера по айкидо - эксгибициониста

16-12-2021, 19:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Микробиолог Зверев: после вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений
  • 21-12-2021, 16:58

Микробиолог Зверев: после вакцинации фиксируется огромное число тяжелых осложнений

Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев рассказал о большом числе осложнений после вакцинации от коронавируса. Он привел данные статистики, которые

Профессор Гундаров: Вакцинация от COVID-19 - это экономический вопрос, а не медицинский
  • Вчера, 20:18

Профессор Гундаров: Вакцинация от COVID-19 - это экономический вопрос, а не медицинский

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что та высокая смертность от коронавируса, которая наблюдается сейчас в России (за сутки

Создатель мРНК вакцин Мэлоун счел штамм «Омикрон» новогодним подарком
  • Вчера, 15:58

Создатель мРНК вакцин Мэлоун счел штамм «Омикрон» новогодним подарком

Известный американский вирусолог и иммунолог Роберт Мэлоун, один из изобретателей мРНК-вакцин, в интервью порталу WorldNetDaily сравнил новый штамм

Доктор наук Гундаров сообщил о существовании нового движения ковидоманов и ковидоидов
  • 21-12-2021, 20:53

Доктор наук Гундаров сообщил о существовании нового движения ковидоманов и ковидоидов

В последнее время в России всячески критикуют и распекают движение антивакцинаторов, которые категорически против прививок препаратами, которые не

«Кто-то захотел прекратить пандемию коронавируса». Спор о происхождении COVID-19
  • Сегодня, 10:18

«Кто-то захотел прекратить пандемию коронавируса». Спор о происхождении COVID-19

Споры о происхождении коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, снова разгорелись после того как был выявлен штамм «омикрон». Не все ученые

Смольный забоялся выпускать экс-главу УСП Барабанщикова из-под стражи
  • Вчера, 20:58

Смольный забоялся выпускать экс-главу УСП Барабанщикова из-под стражи

Бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков будет находиться в СИЗО до 9 января 2022 года. Адвокат Барабанщикова настаивал на

Новости партнеров
Новости партнеров
Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца
  • Сегодня, 12:23

Профессор Гундаров назвал преступлением создание вакцины за три месяца

Любое изменение вакцин от коронавируса COVID-19 требует длительных исследований. А «договориться и сделать препарат за три месяца», по мнению

Кургинян: сторонники вакцинации в России устали и запутались
  • Вчера, 14:28

Кургинян: сторонники вакцинации в России устали и запутались

Сторонники вакцинации от коронавируса в России уже устали и запутались в собственной пропагандистской кампании, считает лидер движения «Суть времени»

Россияне попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от коронавируса
  • 21-12-2021, 12:48

Россияне попросили Минздрав уточнить противопоказания к вакцинации от коронавируса

Группа пациентов опубликовала на Сhange.org петицию, в которой содержится просьба к Минздраву уточнить перечень противопоказаний к вакцинации против

Отставной генерал американской армии Ходжес: Россия не сможет захватить всю Украину
  • Вчера, 22:33

Отставной генерал американской армии Ходжес: Россия не сможет захватить всю Украину

Бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, который сейчас работает в аналитическом центре европейской политики, заявил,

В 2022 году граждан в России ждут четыре новых налога