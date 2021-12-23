Забота Смольного о детях пока демонстрируется лишь на словах

Приоритетом в работе властей должно стать решение демографических проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. По его словам, демография важна для страны как в социальном, так и в геополитическом плане. Однако в Петербурге из-за действий губернатора Александра Беглова и его подчиненных в Смольном решение данных проблем идет крайне медленно.

Город находится на 18 месте по приросту населения, отставая от других российских регионов. Отметим, что за период с 2018 по 2020 годы этот показатель составил 0,6%. Примечательно, что с 2017 по 2019 год город занимал 11 место по России, а прирост населения составлял 2,2%.

Несмотря на снижение рождаемости, Беглов продолжает заявлять об успехах правительства по улучшению демографической ситуации в городе.

«Петербург можно назвать городом детей. За последние 10 лет детское население выросло на 42%», - сообщил губернатор в ходе заседания Смольного в четверг, 23 декабря.

При этом сами жители Петербурга неоднократно обращали внимание властей на важные проблемы семей и детей, которые чиновники не спешат решать. В частности, в городе наблюдается дефицит социальной инфраструктуры. Всего Петербургу не хватает около 80 детских садов, 50 школ и 17 медучреждений. Также петербуржцы сообщают о трудной финансовой ситуации, которую усугубляет рост цен на продукты и товары первой необходимости, тарифы ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

Примечательно, что добиться поддержки от Смольного и районных властей горожанам не всегда удается. На днях чиновники администрации Выборгского района отказали семье с двумя детьми в постановке на учет для получения жилья. Местные власти посчитали, что семья намеренно ухудшила свои жилищные условия, когда родила второго ребенка, чтобы получить квартиру.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей