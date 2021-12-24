Неубранный снег и наледь становятся причинами переломов у петербуржцев

Плохая работа коммунальных служб в Петербурге приводит к новым трагедиям. Накануне, 23 декабря, на улице Савушкина серьезно пострадал мужчина. На пенсионера рухнула наледь с крыши, он получил перелом черепа и впал в кому.

Медики борются за жизнь 68-летнего пациента, который получил серьезный ушиб головного мозга, а также субарахноидальное кровоизлияние. Пенсионер лежит в Городской больнице № 3.

Это не единственный случай серьезного травмирования в Северной столице. Так, 18 декабря, две женщины упали возле станции метро Проспект Большевиков. На следующий день травмировался 34-летний мужчина.

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова обещал оказать помощь всем пострадавшим. Пользователи Сети ругают чиновников в городских пабликах за плохую уборку снега. Они считают, что если бы коммунальщики сразу работали хорошо, никому не пришлось бы выплачивать компенсации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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