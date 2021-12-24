Плохая уборка дорог меняет работу общественного транспорта Петербурга

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров считает, что та высокая смертность от коронавируса, которая наблюдается сейчас в России (за сутки
Любое изменение вакцин от коронавируса COVID-19 требует длительных исследований. А «договориться и сделать препарат за три месяца», по мнению
На дорогах Петербурга была замечена колонна с тяжелой военной техникой, о чем сообщают пользователи Сети. Один автолюбитель написал, что ему пришлось
Известный американский вирусолог и иммунолог Роберт Мэлоун, один из изобретателей мРНК-вакцин, в интервью порталу WorldNetDaily сравнил новый штамм
Споры о происхождении коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, снова разгорелись после того как был выявлен штамм «омикрон». Не все ученые
О том, почему даже при высоком уровне вакцинации растет заболеваемость и смертность от коронавируса, рассказала заведующая пульмонологическим
Американский врач-кардиолог, профессор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь объявил о том, что в США стартовала новая,
Американский врач Владимир Зеленко, который обрел мировую известность в 2020 году после того, как вылечил от КВИ президента Дональда Трампа,
Бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков будет находиться в СИЗО до 9 января 2022 года. Адвокат Барабанщикова настаивал на
Сторонники вакцинации от коронавируса в России уже устали и запутались в собственной пропагандистской кампании, считает лидер движения «Суть времени»
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