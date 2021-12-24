Плохая уборка дорог меняет работу общественного транспорта Петербурга

После прихода нового циклона «Квинтинус» в Петербурге снова не пройти и не проехать из-за снега. Как сообщается в СМИ , из-за пробок и большого количество ДТП некоторым автобусам пришлось изменить обычный маршрут. В комблаге заявляют, что согласно нормативам, для уборки сугробов отведено от девяти до 20 суток.

Недавно прошло заседание комиссии законодательного собрания Петербурга, в ходе которого шло обсуждение вопросов уборки снега в городе. По словам возглавляющего ведомство Василия Пониделко, норматив нарушен не был.

Тем не менее, городской автотранспорт оказался в заложниках у снежной стихии, автобусы вынуждены менять маршруты. Например, из-за затрудненного проезда на улице Михаила Дудина в Выборгском районе временно поменяли движение рейсового автобуса № 198. Также, сократили трассу автобуса № 319 до перекрестка Средневыборгского и Приморского шоссе. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в городе с утра наблюдались семибалльные пробки.

В пятницу, несмотря на обильный снегопад, Смольный вывел на улицы менее 300 единиц снегоуборочной техники на все 18 районов Петербурга. В интернете автомобилисты сообщали о большом количестве аварий и образовавшихся пробках в городе.

Губернатор Александр Беглов еще в октябре заявлял о полной готовности Санкт-Петербурга к зиме, однако на деле ситуация обстоит иначе. Во многих районах Северной столицы не хватает даже обычных дворников, не говоря уже о спецтехнике, которой в городе, по словам Смольного, больше тысячи единиц, а по факту на дороги выходит лишь малая часть из имеющегося резерва. Беглову не удалось должным образом организовать работу коммунальных служб, снегоуборочный сезон оказался провален в самом начале зимы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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