За взятку задержан один из руководителей Санкт-Петербургской таможни

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За взятку задержан один из руководителей Санкт-Петербургской таможни
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников / Автор: неизвестен

Как стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления МВД РФ по региону, накануне следователями за получение взятки был задержан высокопоставленный сотрудник таможенного ведомства. Он получил крупную сумму денег от гендиректора одной из коммерческих фирм для обеспечения гарантий её победы в конкурсе на заключение государственных контрактов. Помимо этого, коммерческой структуре давалась возможность беспрепятственного приёма заказов от руководства Северо-Западного таможенного управления.

Учитывая особо крупный размер нелегального вознаграждения за обеспечение преференций коммерсанту, а сумма взятки составляет почти 1,7 миллиона рублей, уголовное дело возбудили по шестой части 290 статьи Уголовного кодекса. Помимо подозреваемого выявлен и посредник, тоже работающий сотрудником таможни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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