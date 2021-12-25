Главврач больницы Святого Георгия: 85% коронавирусных больных не привиты

В Одессе партизаны сожгли военную технику ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канапле Wargonzo . Партизанами он
Любое изменение вакцин от коронавируса COVID-19 требует длительных исследований. А «договориться и сделать препарат за три месяца», по мнению
На дорогах Петербурга была замечена колонна с тяжелой военной техникой, о чем сообщают пользователи Сети. Один автолюбитель написал, что ему пришлось
Слова президента РФ Владимира Путина касательно статистики по числу вакцинированных от коронавируса среди всех заболевших и госпитализированных,
Американский врач-кардиолог, профессор Института трансляционных исследований Скриппса Эрик Тополь объявил о том, что в США стартовала новая,
Американский врач Владимир Зеленко, который обрел мировую известность в 2020 году после того, как вылечил от КВИ президента Дональда Трампа,
Споры о происхождении коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19, снова разгорелись после того как был выявлен штамм «омикрон». Не все ученые
О том, почему даже при высоком уровне вакцинации растет заболеваемость и смертность от коронавируса, рассказала заведующая пульмонологическим
В начале пандемии медики и ученые рассматривали противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который оказывает иммуносупрессивное,
О том, как заработали российские лаборатории на ПЦР-тестах в период пандемии COVID-19, рассказывает URA.RU . Оказалось, что немалая их часть избежала
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