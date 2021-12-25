Главврач больницы Святого Георгия: 85% коронавирусных больных не привиты

Валерий Стрижелецкий, главврач больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге присутствовал в качестве эксперта на прямой линии с Александром Бегловым, губернатором города на Неве.

«Только всеобщая вакцинация поможет добиться коллективного иммунитета и вернуться к прежнему образу жизни», — подчеркнул Стрижелецкий.

По словам эксперта, в настоящее время в стационаре больницы проходят лечение 560 пациентов с диагнозом «коронавирус». 85 процентов из них не делали прививку. У всех людей состояние тяжелое и среднетяжелое. По мнению Стрижелецкого, из-за того, что стационары отводятся под лечение больных COVID-19, люди, нуждающиеся в плановом лечении, не могут получить медицинскую помощь.

«Из-за упрямства одних людей страдает большое количество других», - с сожалением рассказывает врач.

Стоит напомнить, что проблемы с плановой медицинской помощью начались в 2020 году из-за того, что медучреждения стали перепрофилироваться под работу с коронавирусными больными.

Прямая линия с Александром Бегловым происходила 25 декабря на его странице «ВКонтакте». Функция оставлять комментарии для зрителей была отключена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей