Беглову могут объявить предостережение из-за снежного коллапса 

В прокуратуру на губернатора Александра Беглова и других петербургских чиновников пожаловались жители дома 43/12 на Херсонской улице. Последней каплей для них стала покрывшаяся сугробами парковка для инвалидов.

Помимо этого, авторы жалобы сетуют на заснеженную дорогу, которую считают небезопасной. Они просят чиновников либо взяться за лопаты, либо перекрыть движение, чтобы избежать аварий и травм.

Горожане попросили прокурора объявить главе Комитета благоустройства Петербурга, а также губернатору Александру Беглову предостережение.

Петербуржцы желают, чтобы надзорное ведомство разобралось в ситуации и помогло наказать виновных.

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